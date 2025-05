Prezydent Szwajcarii – Karin Keller-Sutter – wyraziła solidarność z mieszkańcami Blatten dotkniętymi tragedią. „To straszne – stracić swój dom” – napisała w serwisie X.

Po tym, jak doszło do katastrofy, Szwajcarska Fundacja Wsparcia dla Górskich Społeczności utworzyła fundusz w wysokości miliona franków szwajcarskich na odbudowę zniszczonej infrastruktury publicznej w miejscowości.

Katastrofa w Blatten była skutkiem zmian klimatycznych?

Eksperci, na których powołuje się agencja Reutera, podkreślają, że trudno jednoznacznie określić, w jakim stopniu katastrofa w Blatten była skutkiem zmian klimatycznych. Jednak – jak zaznacza Christian Huggel, profesor środowiska i klimatu z Uniwersytetu w Zurychu – „wiadomo, że lokalna warstwa wieloletniej zmarzliny (permafrostu) została naruszona przez ocieplenie klimatu w Alpach”. Badacz dodał także, że „utrata permafrostu może osłabić stabilność skał górskich”, co wskazuje na możliwy udział zmian klimatycznych w tej katastrofie. Zaznaczył też, że „skala zniszczeń w Blatten nie ma precedensu w Alpach Szwajcarskich – zarówno w obecnym, jak i ubiegłym stuleciu”.

To nie pierwsze tego rodzaju zdarzenie, do którego doszło w Szwajcarii. W 2022 roku mieszkańcy wioski Brienz, znajdującej się we wschodniej części kraju, zostali ewakuowani, gdyż zbocze góry nad ich miejscowością zaczęło się osuwać. W 2017 roku w pobliżu wioski Bondo doszło zaś do największego od ponad stu lat osuwiska. W jego wyniku zginęło osiem osób. Zniszczonych zostało także wiele domów.