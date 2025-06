40 milionów kilometrów kwadratowych oceanu wokół Azji Południowo-Wschodniej i regionu Pacyfiku – powierzchnia pięciokrotnie przekraczająca obszar Australii – w 2024 roku dotknęła fala upałów – wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Teren ten był średnio o 0,48 stopnia Celsjusza cieplejszy niż średnia z lat 1991–2020. Z pomiarów satelitarnych wynika także, że poziom mórz na tym obszarze podnosi się w tempie niemal 4 mm rocznie, podczas gdy globalna średnia wynosi 3,5 mm.

Reklama

Jak zaznacza w raporcie sekretarz generalna WMO – prof. Celeste Saulo – wzrost temperatury oceanów oraz ich zakwaszenie spowodowały „długotrwałe szkody” dla ekosystemów morskich i gospodarek. „Wzrost poziomu morza to egzystencjalne zagrożenie dla całych państw wyspiarskich. Coraz wyraźniej widać, że dramatycznie brakuje nam czasu, by odwrócić ten trend” – ostrzega.

WMO: Ekstremalne zjawiska pogodowe na świecie w 2024 roku

W raporcie WMO wymieniono między innymi szereg ekstremalnych zjawisk pogodowych, które towarzyszyły rekordowej fali upałów w 2024 roku.

Jak wskazano, były to między innymi intensywne opady deszczu na Filipinach, które w styczniu i lutym doprowadziły do powodzi i osunięć ziemi, w wyniku których zginęły co najmniej 93 osoby.