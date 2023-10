Amatorzy piwa dotkliwie odczują zmiany klimatu

Piwosze mają powody do obaw. Naukowcy ostrzegają, że jeśli rolnicy nie dostosują swoich gospodarstw do wciąż rosnących temperatur, jakość plonów chmielu znacząco spadnie do 2050 roku. Zdecydowanie droższa będzie także produkcja złotego trunku.