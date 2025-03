Ana Toni krytykuje Wielką Brytanię ws. zmian klimatu. „Trzeba rozumieć konsekwencje swoich decyzji”

Część krajów już teraz podejmuje wysiłki zmierzające do połączenia polityki klimatycznej i obronnej – inwestuje w zbrojenia, jednocześnie nie rezygnując z wydatków przeznaczanych na ochronę klimatu. Przykładem są Niemcy – tamtejszy parlament we wtorek będzie głosował nad ustawą, która umożliwi zaciągnięcie w nadchodzących latach długu na bezprecedensowym poziomie na cele wojskowe, infrastrukturę cywilną i ochronę klimatu. Celem jest przeznaczenie 100 miliardów euro na działania klimatyczne w ciągu najbliższych 12 lat.

Czytaj więcej Planeta Gigantyczne straty z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych. Polska w czołówce Dziesięć najbardziej kosztownych katastrof klimatycznych 2024 roku kosztowało łącznie co najmniej 230 miliardów dolarów – oceniają przedstawiciele organizacji pomocowej Christian Aid. Zastrzegają przy tym, że podane liczby opierają się głównie na stratach ubezpieczonych, więc rzeczywiste koszty mogą być o wiele większe.

Odmienne podejście przyjęła zaś między innymi Wielka Brytania – chcąc sfinansować wzrost wydatków obronnych, kraj rozważa bowiem zmniejszenie budżetu na rozwój energii odnawialnej w ramach tzw. Great British Energy. Toni ostro skrytykowała ten krok, ostrzegając, iż może on zmniejszyć zdolność krajów rozwijających się do walki z kryzysem klimatycznym. „To nie jest dobry sygnał” – powiedziała. „Musimy zrozumieć konsekwencje takich decyzji” - dodała.

W rozmowie z dziennikiem „The Guardian” Toni odniosła się także do roli Chin w globalnej polityce klimatycznej. Jak podkreśliła, odejście Stanów Zjednoczonych od działań na rzecz klimatu pod rządami Trumpa, nie osłabi determinacji Chin w redukcji emisji dwutlenku węgla. „Chińskie firmy zdecydowanie dążą do procesu dekarbonizacji, ponieważ widzą w tym korzyści dla własnej gospodarki” – zauważyła. Podkreśliła również, że wszystkie kraje zobowiązały się do „stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych” w ramach porozumienia paryskiego z 2015 roku. Co istotne, prezydent USA wycofał swój kraj z grona państw ONZ, które realizują umowę o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

„Nie można myśleć o rozwoju bez uwzględniania perspektywy klimatycznej”. Szczyt COP30 już w listopadzie

Zdaniem Toni kraje rozwijające się powinny traktować swoje plany redukcji emisji jako plan inwestycyjny, który przyciągnie kapitał zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. „Mamy nadzieję, że staną się one częścią społeczno-ekonomicznego planu rozwoju. Nie można już myśleć o rozwoju bez uwzględniania perspektywy klimatycznej” – stwierdziła.