Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji walczy z osiągnięciami polityki klimatycznej Joe Bidena. Kolejna decyzja zakłada uchylenie ponad dwudziestu przepisów i polityk dotyczących limitów zanieczyszczeń związanych z funkcjonowaniem elektrowni zasilanych węglem, ropą i gazem.

Trump przeciw „kultowi zmian klimatycznych”

Decyzję ogłosił administrator Agencji Ochrony Środowiska (EPA) Lee Zeldin, który stwierdził, że administracja Bidena „obciążyła [amerykański] kluczowy sektor energetyczny kosztownymi, nierozsądnymi i uciążliwymi przepisami”, a EPA „wybiera ochronę środowiska i rozwój gospodarki”. Zapewnił też, że zmiany będą korzystne dla budżetów gospodarstw domowych, przeciwdziałając jednocześnie „kultowi zmian klimatycznych”.

Według stanowiska EPA, zanieczyszczenia z amerykańskich elektrowni stanowią niewielką i wciąż malejącą część globalnych emisji, a ich eliminacja nieznacznie wpłynęłaby na zdrowie ludzi. W rzeczywistości jednak elektrownie odpowiadają za niemal jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w Stanach Zjednoczonych, czyli ok. 2,7 proc. globalnego zanieczyszczenia. To drugie największe po transporcie źródło zanieczyszczenia gazami cieplarnianymi w USA, a gdyby były państwem, byłyby szóstym na świecie największym emitentem.

Według najnowszej analizy think tanku Institute for Policy Integrity, emisje z amerykańskich elektrowni opalanych paliwami kopalnymi stanowią aż 5 proc. globalnych zanieczyszczeń, przyczyniających się do pogłębiania się kryzysu klimatycznego od 1990 roku.