W jaki sposób zmieniający się klimat wpływa na bezpieczeństwo Polski?

Ten wpływ jest ewidentny. Zmiana klimatu oznacza dużą zmienność pogodową, czyli występowanie zjawisk nagłych, takich jak ulewy, gradobicia, ale również susze czy podnoszenie się poziomu wody. To gigantyczny wielowymiarowy problem do rozwiązania w ramach działań adaptacyjnych obejmujący większość aspektów naszego życia i sektorów gospodarki od opieki zdrowotnej i senioralnej, poprzez budownictwo, infrastrukturę do energetyki. Aby to lepiej zobrazować – złe normy budowlane będą powodowały, że w przyszłości koszty utrzymania mieszkań będą bardzo wysokie z powodu zbyt niskiej efektywności energetycznej. Zmiana klimatu przy starzejącym się społeczeństwie oznacza konieczność używania klimatyzacji, a to dla przyszłych emerytów przy prognozowanych emeryturach będzie to stanowiło duże wyzwanie finansowe. Budynki, które powstają, powinny być dostosowane do tego, co nas czeka za 10, 20, 30, a nawet 50 lat. Niebawem okaże się, że obywatele mają mieszkania, ale koszty ich utrzymania będą tak wysokie, że ludzi po prostu nie będzie na to stać. Co wtedy?

Opublikowany niedawno raport dotyczący obecności dezinformacji rosyjskiej i białoruskiej rzucił nowe światło na skalę rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji dotyczących kwestii klimatycznych w kraju. W jaki sposób uderza to w bezpieczeństwo Polek i Polaków?

To jest głębszy problem związany z penetracją sfery polityczno-decyzyjnej przez służby specjalne, zarówno rosyjskie, ale także innych państw. To coś, z czym nie poradziliśmy sobie przez lata. Jak bumerang wraca kwestia transparentności w życiu publicznym, a także temat aktywów rosyjskich w Polsce w środowisku naukowym, w wolnych zawodach, tzn. wśród osób zaufania publicznego. Do tego dochodzi brak adekwatnych regulacji w zakresie działań instytucji państwa polskiego oraz zapisów kodeksu karnego oraz systemu i procedur.

Analizując przeszło dwie dekady polityki bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego, zauważyłem występowanie różnych organizacji, instytucji lobbingowych, których celem jest po prostu dezinformowanie, destabilizowanie. Efektem ich działań jest brak konsensusu politycznego w kluczowych zagadnieniach bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej, a więc koślawe, słabe i zdezaktualizowane strategie, a w sensie instytucjonalnym brak rządowych ośrodków analitycznych z prawdziwego zdarzenia, z odpowiednimi budżetami, pracownikami i narzędziami, wyjętych z bieżącej gry politycznej. W efekcie jesteśmy odbiorcami a nie kreatorami rozwiązań ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami.

Obecnie równie istotnym problemem są media społecznościowe, które są pełne takich treści dezinformacyjnych, oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Z tym zagadnieniem muszą się zmierzyć jak najszybciej polscy politycy.

Dobrymi przykładami problemu penetracji państwa polskiego i dezinformacji były stypendia wyjazdowego finansowane przez Gazprom na Uniwersytecie Warszawskim, wykład Aleksandra Miedwiediewa w bibliotece UW pod jakże aktualnym w kontekście agresji Rosji na Ukrainę tytułem „Rola Gazpromu w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego w Europie i na świecie” (sic!), ale również prowadzenie bloga przez oponenta LNG, który przestrzegał przed tą inwestycją jako egzotyczną i drogą, czy jego wykłady dla studentów Akademii Dyplomatycznej kształcącej kadry dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wiele innych. Te historyczne tematy nie zostały nigdy rozliczone, osoby zaangażowane nie zostały wskazane i nie poniosły odpowiedzialności za działanie na szkodę Rzeczpospolitej. Reasumując, ten problem nie dotyczy wyłącznie polityki klimatycznej, a jest szerszy i wymaga pilnych radykalnych działań.