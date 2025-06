Czym jest zrównoważony rozwój dla Grupy KRUK?

Dla nas zrównoważony rozwój to nie jest coś nowego, co pojawiło się wraz z regulacjami CSRD. To coś, co od zawsze było wpisane w działania naszej organizacji. Już od lat działamy w sposób odpowiedzialny, zarówno wobec naszych klientów, pracowników, jak i całego społeczeństwa. Etyczny proces windykacyjny, odpowiedzialne podejście do klienta, bycie dobrym pracodawcą i wreszcie solidny ład korporacyjny to nie są dla nas hasła, tylko konkretne działania, które znajdują odzwierciedlenie w naszej misji, wizji i wartościach. I co ważne, te wartości są autentyczne i płyną z samej góry organizacji. To właśnie jest dla mnie prawdziwe ESG. Nie raport, ale sposób działania. ESG w Grupie KRUK to przede wszystkim ludzie. Analiza podwójnej istotności, którą przeprowadziliśmy, bardzo wyraźnie to potwierdziła. Tematy takie jak etyczna windykacja, dbałość o inkluzywność i różnorodność zespołów, dobrostan naszych pracowników, edukacja finansowa społeczeństwa, ochrona danych osobowych czy cyberbezpieczeństwo znalazły się na szczycie listy naszych priorytetów. To pokazuje, że nasze działania są zgodne z oczekiwaniami interesariuszy.

Raportowanie według ESRS jest trudne?

Tak, raportowanie według ESRS jest wymagające, ale też bardzo wartościowe. Choć nasza organizacja raportuje dane niefinansowe od dawna, tegoroczny raport zgodny z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) był prawdziwym wyzwaniem. Mimo to – a może właśnie dlatego – jestem fanką tych standardów.

Nasza Grupa to 21 spółek w kilku krajach Europy i ponad 3500 pracowników, co sprawia, że koordynacja raportowania wymagała zaangażowania wielu zespołów. Wyzwanie stanowiło nie tylko zebranie i prezentacja danych, ale też zachowanie spójnej narracji o tym, kim jesteśmy. Ponadto nawet najlepsze ramy prawne wymagają interpretacji i odwagi, by mówić nie tylko językiem wskaźników, ale przede wszystkim językiem ludzi i wartości, które za nimi stoją.

Dobrym przykładem jest etyczna windykacja – fundament naszej działalności, który doskonale wpisał się zarówno w obszar S4 (relacje z klientami), jak i G1 (sposób prowadzenia działalności). Wierzymy, że proces odzyskiwania należności może – i powinien – być prowadzony z poszanowaniem godności człowieka, w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i wspierający. Oznacza to szacunek do klienta, indywidualne podejście, jasną komunikację oraz edukację finansową, która pomaga odbudować stabilność finansową, a nie tylko spłacić dług. Nasze podejście wykracza daleko poza wymogi prawne – opiera się na wartościach, wewnętrznych standardach etycznych i szkoleniach, które zapewniają spójność działań w całej organizacji.

Jakie macie dalsze plany w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Tegoroczny raport niefinansowy bez wątpienia był okazją do głębszej refleksji nad tym, kim jesteśmy jako organizacja i jaki wywieramy wpływ na otoczenie. Proces jego tworzenia pozwolił nam uporządkować wiele działań, które prowadzimy od lat, ale też zidentyfikować obszary, które wymagają dalszego rozwoju. Jednym z kluczowych działań na pewno będzie aktualizacja strategii ESG. Patrząc w przyszłość, chcemy jeszcze lepiej wykorzystywać ramy ESRS do opowiadania naszej historii. Wierzymy, że transparentność, spójność i autentyczność to klucz do budowania zaufania, zarówno wśród klientów, jak i inwestorów i pracowników.

Warto poznać historię Grupy KRUK – szczególnie teraz, gdy na naszej stronie internetowej udostępniamy raport zrównoważonego rozwoju w bardziej przystępnej formie, stworzony z myślą o szerszym gronie odbiorców.

