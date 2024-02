Choć wiele gazów cieplarnianych występuje naturalnie w atmosferze, to działalność człowieka przyczynia się do ich akumulacji, która z kolei powoduje wzmocnienie efektu cieplarnianego w atmosferze i prowadzi do zmiany klimatu naszej planety.

Efekt? Między innymi zmiany w rozkładzie opadów śniegu i deszczu, wzrost średnich temperatur i bardziej ekstremalne zjawiska klimatyczne, takie jak fale upałów czy powodzie. Innymi słowy, gazy cieplarniane mają wpływ na działanie tzw. klimatycznej chłodnicy – kiedy ich koncentracja w powietrzu wzrasta, oddawanie energii w przestrzeń kosmiczną jest utrudnione i temperatura globu podnosi się. Gdy ich ubywa, Ziemia łatwiej zaś wypromieniowuje energię i się ochładza.

Zmiany klimatu powodują ochłodzenie części Antarktydy

Podczas gdy w większości regionów na świecie odnotowuje się ocieplenie spowodowane rosnącym stężeniem gazów cieplarniach w atmosferze, okazuje się, że w części Antarktydy w ostatnich latach zaobserwowano zjawisko odwrotne czyli ochłodzenie – wskazują naukowcy.

Dzięki przeprowadzonym analizom autorzy badania odkryli, że w środkowej części Antarktydy powierzchnia i niższe warstwy atmosfery – wbrew oczekiwaniom – łatwiej wypromieniowują energię z przestrzeń kosmiczną i się ochładzają, jeśli stężenie gazów cieplarnianych jest wyższe. „Symulacje klimatyczne przeprowadzone przez zespół naukowców sugerują, że większa ilość CO2 w atmosferze w perspektywie krótkoterminowej spowodowała jeszcze większą utratę energii z powierzchni i niższych warstw atmosfery” – czytamy.

Eksperci zaznaczają, że ten trend wynika częściowo z położenia regionu nad poziomem morza. Jak wyjaśniają, znaczna część powierzchni pokrywy lodowej w Antarktydzie Wschodniej leży na wysokości ponad 3000 metrów – jest tam więc znacznie zimniej niż na niższych wysokościach. Co więcej, w regionie tym często dochodzi także do inwersji temperatur. To zjawisko, w którym temperatura powietrza rośnie wraz z wysokością. Spotkać się można z nim między innymi przy powierzchni ziemi (inwersje przypowierzchniowe, niskie), a także w troposferze (inwersje górne).

Zjawisku inwersji temperatury towarzyszą przymrozki wierzchniej warstwy gruntów, mgły oraz wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza. Podczas inwersji temperatury dochodzi także do zalegania cieplejszego powietrza nad chłodnym podłożem, co uniemożliwia ruch mas w niższych warstwach, a to prowadzić może do „uwięzienia” zanieczyszczeń.