Aktualizacja: 22.09.2025 02:00 Publikacja: 21.09.2025 23:41
Przed nami Energy Days 2025 – konferencja, podczas której nie tylko eksperci, ale również praktycy rynku, samorządowcy, dostawcy innowacji oraz inwestorzy wspólnie wytyczą nowe kierunki rozwoju branży energetycznej. Miejscem wydarzenia będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Dwudniowy program konferencji obejmuje kilkadziesiąt sesji poświęconych najważniejszym obszarom transformacji energetycznej. Poruszane będą tematy od bezpieczeństwa energetycznego przez megaprojekty, ciepłownictwo, digitalizację, wodór, po finansowanie, odnawialne źródła energii i rozwój kadr sektora.
Do udziału w Energy Days 2025 zaproszono przedstawicieli biznesu, nauki, administracji oraz ekspertów, którzy kształtują politykę energetyczną kraju i wdrażają przełomowe projekty.
W drugiej edycji wydarzenia swój udział zapowiedzieli już między innymi Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Piotr Listwoń, prezes Towarowej Giełdy Energii, Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, oraz Wojciech Wrochna, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
Organizatorem Energy Days jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.
Więcej informacji, agenda, partnerzy i rejestracja: energydays.pl
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Przed nami Energy Days 2025 – konferencja, podczas której nie tylko eksperci, ale również praktycy rynku, samorządowcy, dostawcy innowacji oraz inwestorzy wspólnie wytyczą nowe kierunki rozwoju branży energetycznej. Miejscem wydarzenia będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
Pociągnięcie do odpowiedzialności koncernów odpowiedzialnych za emisje gazów cieplarnianych graniczy z niemożliw...
Przez wiele lat Europa korzystała z darmowych danych, udostępnianych przez ośrodki naukowe USA. Odwrót Białego D...
Od 10 do 15 mld dolarów co roku mogłyby przynieść opłaty od emisji w sektorze transportu morskiego. Branża rozkw...
Brazylia, organizator tegorocznego szczytu klimatycznego COP30, nie radzi sobie z zatrzymaniem wycinki lasów Ama...
Wprowadzenie klas energetycznych będzie dla rynku nieruchomości impulsem, którego skutków nie jesteśmy w stanie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas