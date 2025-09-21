Przed nami Energy Days 2025 – konferencja, podczas której nie tylko eksperci, ale również praktycy rynku, samorządowcy, dostawcy innowacji oraz inwestorzy wspólnie wytyczą nowe kierunki rozwoju branży energetycznej. Miejscem wydarzenia będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Energia w centrum uwagi

Dwudniowy program konferencji obejmuje kilkadziesiąt sesji poświęconych najważniejszym obszarom transformacji energetycznej. Poruszane będą tematy od bezpieczeństwa energetycznego przez megaprojekty, ciepłownictwo, digitalizację, wodór, po finansowanie, odnawialne źródła energii i rozwój kadr sektora.

Do udziału w Energy Days 2025 zaproszono przedstawicieli biznesu, nauki, administracji oraz ekspertów, którzy kształtują politykę energetyczną kraju i wdrażają przełomowe projekty.

Grono ekspertów i praktyków

W drugiej edycji wydarzenia swój udział zapowiedzieli już między innymi Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Piotr Listwoń, prezes Towarowej Giełdy Energii, Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, oraz Wojciech Wrochna, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Organizatorem Energy Days jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.

Więcej informacji, agenda, partnerzy i rejestracja: energydays.pl

Patronat Rzeczpospolitej