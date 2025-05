Inny francuski kanał informacyjny, BFM TV, również emitował wiele treści zawierających nieprawdę na temat klimatu. Klimatyczne „fake newsy” najczęściej pojawiały się w materiałach dotyczących energii (tego zagadnienia dotyczył co drugi fake news), najczęściej chodziło o odnawialne źródła energii. 47 procent dezinformacji dotyczyła mobilności, zwłaszcza pojazdów elektrycznych, tu pojawiał się szereg wprowadzających w błąd twierdzeń, m.in. na temat rzekomo negatywnego wpływu elektromobilności na środowisko oraz tego, że produkcja baterii do samochodów elektrycznych przewyższa korzyści klimatyczne związane z odejściem od pojazdów z silnikami spalinowymi.

Zdecydowana większość (61 proc.) dezinformacji we francuskich mediach miała na celu zdyskredytowanie proponowanych rozwiązań kryzysu klimatycznego, a 13 proc. przypadków stanowiły próby zaprzeczenia lub zdyskredytowania naukowego konsensusu w tej kwestii. Badanie prowadzone przez koalicję organizacji pozarządowych Data For Good, QuotaClimat i Science Feedback potrwa jeszcze przez kilka miesięcy, a ostateczne wyniki zostaną opublikowane we wrześniu.

Warto zauważyć, że Francja mocno odczuwa skutki pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Od czasów przedindustrialnych średnia temperatura w tym kraju wzrosła o ok. 1,9 stopnia Celsjusza, a do 2100 roku może przekroczyć nawet 4 stopnie Celsjusza. Szczególnie narażone na skutki zmian klimatu są miasta, takie jak Paryż, którego mieszkańcy cierpią z powodu dotkliwych fal upałów.

Naukowcy ostrzegają, że do 2080 roku stolica Francji może doświadczać nawet 34 dni upałów rocznie, a do 2050 roku temperatury mogą tam sięgać nawet 50 stopni Celsjusza, jeśli nie uda się odpowiednio zredukować emisji gazów cieplarnianych. Niektóre regiony, takie jak Hauts-de-France, już teraz zmagają się z coraz częstszymi powodziami, a rosnący poziom morza zagraża obszarom przybrzeżnym, takim jak Bretania.

Inne regiony we Francji cierpią z powodu suszy, która obniża plony nawet o 30 procent, z kolei zmieniające się wzorce pogodowe zagrażają m.in. regionowi Chablis, słynącemu z produkcji wina. W 2024 roku Europejski Bank Inwestycyjny przeprowadził badanie, z którego wynikało, że aż 80 proc. Francuzów ma świadomość konieczności dostosowania swojego stylu życia do zmieniającego się klimatu, a 39 proc. rozważa przeprowadzkę w miejsce mniej narażone na konsekwencje postępujących zmian.