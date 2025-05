Jak mówi Paweł Krzemiński, wiceprezes Fundacji Las Na Zawsze, będącej inicjatorem akcji, początkiem projektu Połączona Puszcza Polska była rozmowa telefoniczna. „Zaprzyjaźnione stowarzyszenie poprosiło nas o pomoc przy wykupie i zabezpieczeniu niezwykle cennego lasu Wytrzyszczka w województwie małopolskim, który wystawiono na sprzedaż. Była duża szansa, że zostanie zniszczony, dlatego też zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby odkupić unikalne 4.5 hektara dzikiego i bioróżnorodnego terenu” – wskazuje. Udało się to zrealizować i – jak się okazało – był to dopięto początek niezwykłej misji.

Dziś Fundacja Las Na Zawsze chroni już ponad 40 hektarów cennych obszarów leśnych w różnych rejonach Polski. Ambicje fundacji są niemałe – jej celem jest bowiem, by jedynie na początkowym etapie tworzenia Puszczy Polskiej fundacja pozyskano obszar leśny o wielkości minimum 2000 hektarów. To tyle, ile wynosi powierzchnia Ojcowskiego Parku Narodowego, leżącego w dolinach rzek Prądnika i Sąspówki, na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

To jednak nie koniec – w dłuższej perspektywie celem jest stworzenie rozległej sieci różnorodnych, dojrzałych lasów rozproszonych po całym kraju. W Polsce – kraju, gdzie parki narodowe zajmują jedynie 1 proc. powierzchni – inicjatywa ta może odegrać naprawdę istotną rolę w ochronie przyrody.

Połączona Puszcza Polska: nowy projekt Fundacji Na Zawsze

Jak zaznaczają twórcy inicjatywy, projekt otwarty jest dla wszystkich, a każdy, kto chce wspierać przyrodę, może dołączyć do działań fundacji – dotyczy to zarówno lokalnych społeczności, aktywistów, jak i przedstawicieli biznesu. Fundacja Las Na Zawsze podkreśla, że to klucz do sukcesu – ochrona lasów wymaga bowiem nie tylko szerokiej współpracy organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, ale i zaangażowania „zwykłych” obywateli, którzy dostrzegają konieczność zachowania naturalnych ekosystemów. Szczególnie w czasach rosnącej presji człowieka na środowisko.