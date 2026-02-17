Zresztą wystarczy sobie wyobrazić te problemy na możliwie najbardziej ewidentnym przykładzie: o ile w sezonie letnim część firm, szczególnie małych, o charakterze rodzinnym, może liczyć na wsparcie dzieci właścicieli w charakterze pracowników sezonowych, to już jesienią i w zimie nie będzie o tym mowy. Zaspokojenie wzmożonego ruchu turystycznego poza sezonem letnim wymaga z kolei zmian np. w komunikacji (zwiększenie liczby połączeń) czy zapewnienia odpowiedniego zaplecza (artykuły spożywcze, paliwo itp.) w innym niż wcześniej okresie. Już nie wspominając o tym, że część turystów po prostu nie przyjedzie, gdyż – choćby z uwagi na swoje dzieci – urlop może wziąć wyłącznie latem.

– Zmiany klimatyczne były do niedawna uznawane za peryferyjny element analiz ekonomicznych, ale dziś jest to czynnik determinujący, wpływający na decyzje inwestycyjne, alokację kapitału, relatywną konkurencyjność sektorów i sposoby, w jakie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują swoją przyszłość – podsumowywała wiceszefowa BdE. Archipelag Balearów jest tu dobitnym przykładem, bowiem 45 proc. wypracowywanego przez ten region PKB powstaje w sektorze turystycznym. 70 proc. lokalnych firm może się utrzymywać ze współpracy z tym sektorem.

Inwazja turystów na Baleary. Co się zmieni?

Spadek ruchu turystycznego na Balearach nie wszystkich zmartwi. Według opublikowanego w styczniu raportu jednej z lokalnych organizacji, Forum Obserwatorium Zmian Społeczeństwa Obywatelskiego, w 2024 r. na jednego mieszkańca Majorki przypadało 29 turystów, podczas gdy w 1980 r. liczba turystów na mieszkańca wynosiła 11.

Widać to również w ostatnich latach: dane lotniska Palma Airport jasno pokazują, że strumień turystów konsekwentnie rósł: w 2019 r. na wyspie wylądowało 29,7 mln osób, pięć lat później – niemal 33,3 mln. Wzmożenie ruchu przekłada się zarówno na koszty życia – miesięczne utrzymanie gospodarstwa domowego to statystycznie 1192 euro (w 2024 r.), podczas gdy zaledwie pięć lat wcześniej kwota ta wynosiła 862 euro. To samo jeśli chodzi o ceny nieruchomości: w latach 2019-2024 cena metra kwadratowego mieszkania wzrosła z 2360 do 3167 euro. Autorzy raportu szacują, że 7 proc. mieszkańców Majorki żyje w „ekstremalnej biedzie”.

Trudno się zatem dziwić, że dla wielu wyspiarzy – oczywiście, przede wszystkim tych, którzy nie uzyskują przychodów z tego sektora, przynajmniej bezpośrednio – „turystyczna szarańcza” jest okolicznością irytującą. Tym bardziej, że populacja stałych mieszkańców również wzrosła: z 896 tys. w 2019 r. do prawie 958 tys. w 2024 r. Rośnie zatem stała presja na infrastrukturę, usługi publiczne, finanse lokalnych władz.