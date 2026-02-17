W obawie przed „najgorszym latem w historii” Majorka apeluje do turystów, by nie przyjeżdżali na wyspę.
Wiceszefowa banku centralnego Hiszpanii (BdE), Soledad Núñez, podczas spotkania z kierownictwem Izby Handlu Majorki starała się być możliwie lakoniczna. – Należy wzmocnić długoterminową perspektywę w zakresie implikacji zmian klimatycznych dla branży turystycznej – stwierdziła, podkreślając zarazem, że wpływ tych zmian na ruch turystyczny jest już widoczny.
– Interakcja między zmianami klimatu, turystyką i stabilnością makrofinansową to obszar złożonych relacji, ale też obfitujący w nowe idee – zachęcała. – Przewidywanie wyników nadchodzącego sezonu ma zasadnicze znaczenie, ale to wpływ inwestycji i innowacji jest jedyną drogą wzmocnienia stabilności finansowej i dobrobytu – dodawała.
Dane władz w Madrycie wskazują, że ruch turystyczny na Balearach – a zatem w trzech słynnych europejskich destynacjach: Majorce, Minorce i Ibizie – zaczyna się przesuwać, słabnąc latem i rosnąc na jesieni i w zimie. – Z gospodarczej i finansowej perspektywy trend ten tworzy istotne wyzwania, bo zmienia też okres pojawiania się przychodów, finansowanie potrzeb firm, a także wymaga audytu zyskowności pewnych inwestycji – stwierdziła Núñez.
Czytaj więcej
Rok 2025 uplasował się na 9. pozycji w rankingu najcieplejszych w Polsce lat od 1951 r. – wynika...
Zresztą wystarczy sobie wyobrazić te problemy na możliwie najbardziej ewidentnym przykładzie: o ile w sezonie letnim część firm, szczególnie małych, o charakterze rodzinnym, może liczyć na wsparcie dzieci właścicieli w charakterze pracowników sezonowych, to już jesienią i w zimie nie będzie o tym mowy. Zaspokojenie wzmożonego ruchu turystycznego poza sezonem letnim wymaga z kolei zmian np. w komunikacji (zwiększenie liczby połączeń) czy zapewnienia odpowiedniego zaplecza (artykuły spożywcze, paliwo itp.) w innym niż wcześniej okresie. Już nie wspominając o tym, że część turystów po prostu nie przyjedzie, gdyż – choćby z uwagi na swoje dzieci – urlop może wziąć wyłącznie latem.
– Zmiany klimatyczne były do niedawna uznawane za peryferyjny element analiz ekonomicznych, ale dziś jest to czynnik determinujący, wpływający na decyzje inwestycyjne, alokację kapitału, relatywną konkurencyjność sektorów i sposoby, w jakie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują swoją przyszłość – podsumowywała wiceszefowa BdE. Archipelag Balearów jest tu dobitnym przykładem, bowiem 45 proc. wypracowywanego przez ten region PKB powstaje w sektorze turystycznym. 70 proc. lokalnych firm może się utrzymywać ze współpracy z tym sektorem.
Spadek ruchu turystycznego na Balearach nie wszystkich zmartwi. Według opublikowanego w styczniu raportu jednej z lokalnych organizacji, Forum Obserwatorium Zmian Społeczeństwa Obywatelskiego, w 2024 r. na jednego mieszkańca Majorki przypadało 29 turystów, podczas gdy w 1980 r. liczba turystów na mieszkańca wynosiła 11.
Widać to również w ostatnich latach: dane lotniska Palma Airport jasno pokazują, że strumień turystów konsekwentnie rósł: w 2019 r. na wyspie wylądowało 29,7 mln osób, pięć lat później – niemal 33,3 mln. Wzmożenie ruchu przekłada się zarówno na koszty życia – miesięczne utrzymanie gospodarstwa domowego to statystycznie 1192 euro (w 2024 r.), podczas gdy zaledwie pięć lat wcześniej kwota ta wynosiła 862 euro. To samo jeśli chodzi o ceny nieruchomości: w latach 2019-2024 cena metra kwadratowego mieszkania wzrosła z 2360 do 3167 euro. Autorzy raportu szacują, że 7 proc. mieszkańców Majorki żyje w „ekstremalnej biedzie”.
Czytaj więcej
Skutki zmian klimatycznych oraz związane z nimi rosnące koszty posiadania nieruchomości mają cora...
Trudno się zatem dziwić, że dla wielu wyspiarzy – oczywiście, przede wszystkim tych, którzy nie uzyskują przychodów z tego sektora, przynajmniej bezpośrednio – „turystyczna szarańcza” jest okolicznością irytującą. Tym bardziej, że populacja stałych mieszkańców również wzrosła: z 896 tys. w 2019 r. do prawie 958 tys. w 2024 r. Rośnie zatem stała presja na infrastrukturę, usługi publiczne, finanse lokalnych władz.
Dla nich prognozy mogą brzmieć bardzo niepokojąco, a wspomniany raport jasno wskazuje, że problemy z atrakcyjnością turystyczną Balearów będą rosnąć. Mało tego, zmiany klimatu wymuszają też sięgnięcie po bardziej zrównoważone modele gospodarowania zasobami wyspy – narastają choćby problemy z zaopatrzeniem w wodę, które będą dotykać zarówno miejscowych, jak i przybyszów. Mieszkańcy Balearów wyrzucają więcej odpadów niż mieszkańcy innych regionów Hiszpanii. Zużywają zaś tyle samo energii elektrycznej, tyle że na wyspach nie buduje się – w przeciwieństwie do reszty kraju – zbyt wielu instalacji OZE.
Wszystkie te problemy będą się potęgować. Opublikowana w 2024 r. analiza naukowców z Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) w Barcelonie zawiera stwierdzenie, że temperatury na kontynencie i na Balearach wzrosły w okresie od 1971 do 2022 r. o 3,27 stopnia Celsjusza. Słonecznych i upalnych dni w ciągu roku jest średnio o 36 więcej niż pół wieku temu. Fale upałów występują dwukrotnie częściej i są dłuższe: jeśli w latach 70. mogły potrwać trzy dni, dziś trwają – statystycznie – dziewięć. Ubywa jednocześnie opadów.
Czytaj więcej
Do czynników decydujących o atrakcyjności – a zatem i cenie – nieruchomości trzeba dodać kolejny:...
Konsekwencją tych procesów jest postępujące pustynnienie Hiszpanii, doskonale widoczne w jej południowej części i właśnie na Balearach. W ciągu najbliższego stulecia warunki klimatyczne w tych regionach będą odpowiadać temu, czego doświadczamy na Saharze. I w oczywisty sposób będzie to przekładać się na turystykę: urlopowicze będą w miarę możliwości przesuwać wizyty na chłodniejsze miesiące, ale ci, którzy nie będą w stanie tego zrobić, po prostu pojadą gdzie indziej. A ci, którzy i tak się skuszą, będą musieli stawić czoła kłopotom z zaopatrzeniem w wodę czy niedostępności części usług. Wyspiarze mają nie lada orzech do zgryzienia.
Koncerny paliwowe objęte nowymi globalnymi podatkami za szkody wyrządzone klimatowi, a osoby bardzo bogate – pod...
Skutki zmian klimatycznych oraz związane z nimi rosnące koszty posiadania nieruchomości mają coraz większy wpływ...
„Grenlandzki obłęd”, jaki miał ogarnąć Biały Dom, bywa kwitowany prosto: chodzi o przejęcie złóż rzadkich minera...
Dwie kwestie są strategicznie ważne dla Polski. Powinny one być priorytetem, łączącym realną troskę administracj...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas