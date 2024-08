Opublikowany coroczny raport jakości powietrza w Europie (Interim Annual Assessment Report on Air Quality in Europe for 2023 – IAAR) przedstawił kompleksową analizę jakości powietrza w Europie w 2023 roku.

W raporcie uwzględniono wskaźniki zanieczyszczenia powietrza dla ozonu (O₃), dwutlenku azotu (NO₂) oraz pyłów zawieszonych (PM10 i PM2.5), obliczone na postawie reanalizy regionalnego serwisu CAMS. Jak podkreśla dr hab. inż. Joanna Strużewska, kierownik Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB), jako jeden z 11 zespołów w Europie IOŚ-PIB bierze czynny udział w serwisie, dostarczając wyniki modelu GEM-AQ.

Jakość powietrza w Europie. Nowe badanie

Analiza dostarczyła danych na temat pięciu epizodów zanieczyszczenia powietrza, które doprowadziły do przekroczenia obecnych dziennych limitów Unii Europejskiej lub wartości docelowych oraz wytycznych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO).

W ubiegłym roku również w Europie odczuwalne były wpływy El Nino, a wyższe temperatury utrzymywały się od początku czerwca do połowy września. Wrzesień okazał się najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów w Europie. Intensywne upały wywarły silny wpływ na jakość powietrza na kontynencie, m.in. przez wzrostu stężenia ozonu w czerwcu, co doprowadziło do podwyższonego poziomu zanieczyszczenia przez prawie trzy tygodnie. Szczególnie wysokie stężenie ozonu odnotowano na obszarach dotkniętych falą upałów w Europie Zachodniej. Dzięki wykorzystaniu narzędzi takich jak jest Air Control Toolbox (ACT) ustalono również, że do zanieczyszczenia ozonem nad lądem w Europie najbardziej przyczyniły się emisje zanieczyszczeń z przemysłu oraz transportu.