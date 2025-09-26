Z tego artykułu się dowiesz: Jakie związki istnieją między działalnością firm paliwowych a falami rekordowych upałów?

Autorzy badania opublikowanego na łamach czasopisma „Nature” wskazują na związek działalności gigantów paliwowych z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym. Naukowcy uwzględnili konsekwencje działalności ponad 100 największych producentów paliw kopalnych, takich jak ExxonMobil, BP, Saudi Aramco i Shell, którzy, według szacunków, odpowiadają za ok. 60 proc. emisji CO2 spowodowanych działalnością człowieka w latach 1850–2023. Przeanalizowano także 213 fal upałów z lat 2000–2023, wynikiem analizy był wniosek, że wspomniane fale były średnio o 1,7 stopnia Celsjusza cieplejsze z powodu antropogenicznych zmian klimatu, a połowa tego wzrostu wynikała z emisji pochodzących z głównych źródeł emisji dwutlenku węgla.

Kto odpowiada za rekordowe fale upałów? Nowe badanie wskazuje winnych

Zdaniem autorów badania, emisje generowane przez każdą z 14 wielkich firm, takich jak Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil, Chevron, BP i Shell, były na tyle duże, że mogły doprowadzić do wystąpienia ponad 50 fal upałów – na 213 przebadanych. Zauważono też, że w drugiej dekadzie XXI wieku wystąpienie fal upałów było bardziej prawdopodobne niż na początku lat 2000, co stanowi efekt zmian klimatu, wywołanych działalnością człowieka.

„Wkład poszczególnych koncernów jest na tyle duży że, w zależności od firmy, mógł doprowadzić do wystąpienia od 16 do 53 fal upałów, które byłyby niemal niemożliwe w erze przedindustrialnej” – piszą autorzy badania w swoim artykule w „Nature”.

Dr Rupert Stuart-Smith, zastępca dyrektora programu Oxford Sustainable Law na Uniwersytecie Oksfordzkim podkreśla, że badanie, którego wyniki opublikowano w „Nature” może stanowić podstawę do pociągnięcia największych emitentów do odpowiedzialności za ich działania.