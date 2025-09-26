Czasami ambitne plany przynoszą paradoksalne skutki. Tak jest choćby z jakością powietrza – po wielu latach, gdy niebo zasnuwały sine obłoki zanieczyszczeń, Chińczycy ogłosili „bitwę o błękitne niebo”. Już zeszły rok był niezły: proporcja dni w ciągu roku z dobrą jakością powietrza sięgnęła ponad 87 proc., średnia koncentracja pyłów PM2,5 wyniosła 29,3 mikrogramów na metr sześcienny. Na 2025 r. władze zapowiadały z kolei całkowitą eliminację „ciężkiego zanieczyszczenia” powietrza (czyli koncentracji pyłów PM2,5 na poziomie ponad 50 mikrogramów na m sześc.). Przy czym ubocznym efektem tych wysiłków był wzrost temperatur: warstwa pyłów zatrzymywała część promieniowania słonecznego, co dawało niezamierzony efekt chłodzący, który w ostatnich latach zaczął szybko zanikać.

Jeszcze inny paradoks zauważalny jest w gospodarce odpadami. Ostatnie dwie dekady gwałtownego rozwoju gospodarczego sprawiły, że bogacące się społeczeństwo zaczęło na potęgę kupować – i wyrzucać. Kryzys śmieciowy oraz szybko zapełniające się wysypiska (niektóre nawet na ćwierć wieku przed zaplanowanym terminem) zachęciły władze do rozbudowy infrastruktury spalarni odpadów. W sumie w Państwie Środka działa dziś ponad tysiąc „instalacji termicznego przetwarzania odpadów”, które w ostatnich miesiącach... często nie mają czym palić.

Nie zdefiniowano jeszcze precyzyjnie przyczyn tego niedoboru, ale można przypuszczać, że problem spalarni bierze się z faktu, że poprawiła się jakość (i żywotność) tanich produktów na chińskim rynku, nastąpiło też częściowe nasycenie konsumenckie związane z wymianą przestarzałych produktów na nowsze wersje, a wreszcie – także Chiny eksperymentują z gospodarką cyrkularną, np. coraz efektywniej selekcjonując odpady i poddając je recyklingowi.

Chiny: Nowy lider walki ze zmianami klimatycznymi

Cokolwiek dzieje się dziś w ChRL, dotyczy całego świata. „Zielony boom w Chinach może zakończyć erę paliw kopalnych” – dowodzą australijskie media. „Chiny są motorem, odwodzącym inne kraje od kopalin” – przekonuje w nieco bardziej stonowanym tonie „The New York Times”. To lapidarne reakcje na opublikowany na początku września raport think tanku Ember. – Pekin doszedł do wniosku, że stary paradygmat rozwoju oparty na paliwach kopalnych wyszedł z użycia i nie pasuje do realiów XXI wieku – twierdzą jego autorzy. – Władze chcą ustanowić nową „ekologiczną cywilizację”, która jednocześnie realizuje cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe, wpisane od 2018 r. do konstytucji ChRL – dodają.

Do tych celów pewnie należałoby także dodać cele dyplomatyczne. Chiny dyskretnie, ale szybko, wchodzą w buty lidera globalnej polityki klimatycznej – i zapewne liczą, że zjedna im to sympatię krajów rozwijających się. To na nie – w Afryce, Ameryce Południowej, na gorzej rozwiniętych obszarach Azji – spadają konsekwencje zmian klimatycznych i to one zabiegają dziś o uwagę, wsparcie i poświęcenia ze strony globalnej Północy. Pekin od lat buduje w tych krajach swoją pozycję, więc demonstracja troski o planetę jest gestem, który zostanie tam dobrze przyjęty. To jeszcze jeden dowód na to, że mocarstwa w XXI wieku muszą być „zielone”.