Badanie: tak wysoki poziom CO2 w atmosferze ostatni raz był 14 milionów lat temu

Opublikowane w czasopiśmie „Science” wyniki badania to efekt ustaleń 80 naukowców z 16 państw całego świata. Wnioski, do których doszli eksperci są niezwykle niepokojące – naukowcy uważają bowiem między innymi, że po raz ostatni notowana obecnie wartość średniego stężenia dwutlenku węgla – wynosząca 420 ppm – w atmosferze występowała 14-16 milionów lat temu. Dotychczas sądzono, że było to „zaledwie” 3-5 milionów lat temu.

Naukowcy: Dwutlenku węgla w atmosferze jest tyle, co 14 milionów lat temu

Według artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym „Science” obecny poziom dwutlenku węgla w atmosferze jest równy poziomowi, jaki miał miejsce co najmniej 14 milionów lat temu. W ramach badań naukowcy przeanalizowali opublikowane w przeszłości prace innych ekspertów i porównali je z najnowszymi danymi.

Wzięto pod lupę okres od 66 milionów lat temu do chwili obecnej. Naukowcy przeanalizowali biologiczne oraz geochemiczne ślady z odległej przeszłości, co pozwoliło im zrekonstruować historyczny zapis CO2 z większą precyzją niż ktokolwiek do tej pory był w stanie tego dokonać.

Zdaniem ekspertów odkrycie to „uświadamia nam, że to co robimy, jest rzadkie w historii Ziemi” „Od dawna wiemy, że CO2 w atmosferze podnosi temperaturę. To badanie daje nam dużo bardziej solidny obraz tego, jak wrażliwy jest klimat” – zauważyła w rozmowie z agencją AFP Bärbel Hönisch, geochemik z Obserwatorium Ziemi Lamont-Doherty na Uniwersytecie Columbia, główna autorka badania.