Pozew został złożony do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Massachusetts przez dwie organizacje ekologiczne: Environmental Defense Fund oraz Union of Concerned Scientists. Oskarżają one Departament Energii oraz Agencję Ochrony Środowiska (EPA) o „rażące naruszenia prawa regulującego działalność komitetów doradczych” – wskazuje dziennik „The New York Times”.

Administracja Donalda Trumpa: Czym zajmuje się tajna grupa do spraw klimatu?

Jak wynika z treści pozwu, na który powołuje się „The New York Times”, w marcu sekretarz energii USA Chris Wright „po cichu zebrał pięcioosobową grupę sceptyków skutków zmian klimatycznych”, którą nazwano Climate Working Group. Dziennik wskazuje, że grupa przygotowała raport, który bagatelizował między innymi zagrożenie wynikające ze wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Dokument ten miał zostać później wykorzystany przez Lee Zeldina – konserwatywnego polityka mianowanego w styczniu 2025 roku szefem EPA – jako uzasadnienie planu uchylenia podstaw prawnych regulowania emisji gazów cieplarnianych.

Amerykańskie media zauważają, że podczas gdy Zeldin znany jest ze swojego zainteresowania deregulacją gospodarczą, EPA pozostaje niezależną agencją federalną odpowiedzialną za ochronę środowiska i regulację emisji. „Zgodnie z ustawą Federal Advisory Committee Act z 1972 roku, agencje federalne nie mogą powoływać ani wykorzystywać tajnych grup doradczych w procesie kształtowania polityki. Prawo nakłada obowiązek ujawniania wszelkich komitetów doradzających w sprawach publicznych oraz udostępniania opinii, dokumentów i korespondencji związanej z ich działalnością” – czytamy w „The New York Times”.