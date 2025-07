Ledwie miesiąc po zainicjowaniu działań, mianowany w styczniu nowy szef EPA Lee Zeldin – autor epitetu ze Świętym Graalem – ogłosił, że federalne prawo nie wymaga od agencji państwowych jakiegokolwiek regulowania emisji gazów cieplarnianych. Zamiast ustosunkować się do ustaleń naukowców, fundamentem zmiany ma być precedensowy wyrok Sądu Najwyższego USA z 2007 r. (a więc poprzedzający stanowisko EPA), z którego wynikało, że rząd może – ale nie musi – regulować takie emisje. A skoro może, ale nie musi – to nie będzie.

Przedstawiona we wtorek propozycja anulowania stanowiska z 2009 r. będzie zapewne prezentowana jako znaczący krok w celu poprawy sytuacji gospodarczej. To odwołanie do argumentów przeciwników jakiejkolwiek polityki klimatycznej, którzy doszukiwali się w niej przyczyn upadku – realnego lub wyimaginowanego – wielu branż gospodarki, od tradycyjnej energetyki, przez przemysł motoryzacyjny, po niektóre energochłonne i emisjogenne rynki. Partia Republikańska obwiniała architektów tej polityki za wzrost bezrobocia i skoki cen.

Choć wtorkowy komunikat mówi dopiero o „propozycji” zmian, to krytykują go zarówno zaprzysięgli zwolennicy walki ze zmianami klimatycznymi, jak i co bardziej umiarkowani Republikanie. – Skoro na wniosek o zagrożeniu, jakie stanowią zmiany klimatyczne, można natknąć się wszędzie, to powinna go uznawać również i ta administracja – cytuje stacja ABC Christine Todd Whitman, która kierowała EPA za rządów prezydenta George'a W. Busha. – To, co oni robią, jest przeciwieństwem tego, do czego powołano EPA – dodała.

Jak administracja Trump chce chronić środowisko naturalne?

Rozmontowywanie systemu ochrony środowiska na tym się nie skończy, wręcz przeciwnie. EPA w połowie lipca ogłosiła, że zredukuje zatrudnienie i pożegna się z blisko 1/4 zespołu, który nowa administracja przejęła w styczniu tego roku. Zlikwidowany zostanie m.in. cały dotychczasowy dział badań i rozwoju, jaki miała do swojej dyspozycji Agencja. Co prawda, ma on zostać zastąpiony nowym – „nauki stosowanej i rozwiązań środowiskowych” – ale zarówno Demokraci w Kongresie, jak i związkowcy w EPA, twierdzą, że nowa struktura Agencji będzie miała charakter nie naukowy, lecz polityczny.

Wiosną szefowie EPA wyliczali ponad 30 potencjalnych przepisów i dokumentów środowiskowych, które mogłyby zostać zmienione lub zniesione. W ślad za tym dziś amerykańskie media są pełne informacji o – pozornie – drugorzędnych decyzjach Agencji, które jednak składają się na panoramę gwałtownej liberalizacji reguł mających chronić środowisko – i przy okazji zdrowie Amerykanów. Przykładowo, w ostatnich tygodniach poluzowano reguły dotyczące monitoringu wycieków metanu w branżach związanych z surowcami kopalnymi, wydłużono terminy, w jakich firmy mają dostosować się do przepisów dotyczących postępowania z popiołem ze spalania węgla, planuje się przywrócenie do użytku środków opartych na herbicydzie dikamba, które EPA wycofała z rynku.