11 kwietnia 2025 roku, podczas 83. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), zatwierdzono ogólne założenia tzw. Net-Zero Framework. To pakiet regulacji mający na celu doprowadzenie do neutralności klimatycznej żeglugi około 2050 roku. Teraz USA oficjalnie odrzuciły tę propozycję. Na tym nie koniec – Waszyngton zagroził także podjęciem działań przeciwko państwom, które ją poprą.
Sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz energii Chris Wright oraz sekretarz transportu Sean Duffy wydali wspólne oświadczenie dotyczące Net-Zero Framework, mającego na celu redukcję globalnych emisji gazów cieplarnianych w sektorze żeglugi międzynarodowej. Stało się to zaledwie na kilka tygodni przed planowanym na październik głosowaniem nad przyjęciem pakietu regulacji.
„Administracja Trumpa jednoznacznie odrzuca propozycję przedłożoną przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) i nie będzie tolerować żadnych działań, które zwiększają koszty dla naszych obywateli, dostawców energii, firm żeglugowych i ich klientów, ani turystów” – czytamy w oświadczeniu. „Nasi koledzy z IMO powinni mieć świadomość, że będziemy zabiegać o ich wsparcie przeciwko tej inicjatywie i nie zawahamy się podjąć działań odwetowych lub rozważyć środków ochronnych dla naszych obywateli, jeśli to przedsięwzięcie się nie powiedzie” – dodano.
Stany Zjednoczone – będące jednym ze 176 państw członkowskich IMO – już w kwietniu 2025 roku zrezygnowały z wzięcia udziału w rozmowach dotyczących Net-Zero Framework. Wezwały też pozostałych członków IMO do ponownego rozważenia poparcia dla tego projektu. W głosowaniu – przeprowadzonym w kwietniu – większość państw (63, w tym m.in. Chiny, Brazylia i kraje Unii Europejskiej) opowiedziała się za przyjęciem ustaleń, przy sprzeciwie zaledwie 16 państw.
Podczas kolejnego głosowania – które odbyć się ma w październiku – do przyjęcia regulacji będzie potrzebna większość dwóch trzecich spośród 108 państw, które ratyfikowały kluczowe przepisy mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego przez żeglugę. Co istotne, IMO przeprowadza głosowanie jedynie wtedy, gdy brak jest konsensusu co do proponowanej regulacji.
Eksperci zauważają, że stanowisko USA ws. Net-Zero Framework nie do końca jest zaskoczeniem – administracja Donalda Trumpa od dłuższego czasu stosuje bowiem cła jako narzędzie wywierania presji na przywódców innych państw – w tym Chin, Indii i Brazylii – a także wycofuje swoje poparcie dla regulacji mających na celu ograniczenie skutków zmian klimatu.
Transport morski obsługuje około 80 proc. światowego handlu i odpowiada za niemal 3 proc. globalnych emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie sektor ten znajduje się pod coraz większą presją ze strony organizacji ekologicznych i inwestorów, domagających się stanowczych działań na rzecz ochrony klimatu, w tym wprowadzenia opłat węglowych.
Wiele największych firm żeglugowych zobowiązało się już do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Część organizacji branżowych popiera proponowane regulacje, jednocześnie apelując o wprowadzenie pewnego rodzaju zachęt – na przykład opłat za korzystanie z paliw kopalnych – które pozwoliłyby zrównoważyć wyższe koszty paliw przyjaznych środowisku.
Donald Trump już na początku swojej drugiej kadencji zapowiedział plany rozwoju projektów związanych z wydobyciem paliw kopalnych. Ale to nie wszystko – mówiąc o ogłoszeniu „krajowego stanu wyjątkowego w zakresie energii” i planach zwiększenia wysiłków USA w zakresie wydobycia paliw kopalnych, polityk potwierdził też odejście od założeń stanowiących pewnego rodzaju fundament ostatnich działań związanych z walką ze zmianami klimatu.
Potwierdził również odejście jego kraju – będącego drugim największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie – od porozumienia paryskiego, uważanego przez wielu ekspertów za przełomowy krok w globalnej walce z ociepleniem. Porozumienie – zakładające ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych i mające na celu ograniczenie katastrofalnych skutków zmian klimatycznych, w tym ekstremalnych zjawisk pogodowych, podnoszenia poziomu mórz oraz utraty bioróżnorodności – ustanowiło nowe standardy w polityce klimatycznej.
Obecnie USA uczestniczą w negocjacjach ONZ dotyczących globalnego traktatu ograniczającego zanieczyszczenie plastikiem. Jednocześnie kraj ten ostrzega jednak, że nie poprze porozumienia ustanawiającego limity produkcji plastiku czy zakazującego stosowania określonych substancji chemicznych.
