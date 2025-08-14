11 kwietnia 2025 roku, podczas 83. sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), zatwierdzono ogólne założenia tzw. Net-Zero Framework. To pakiet regulacji mający na celu doprowadzenie do neutralności klimatycznej żeglugi około 2050 roku. Teraz USA oficjalnie odrzuciły tę propozycję. Na tym nie koniec – Waszyngton zagroził także podjęciem działań przeciwko państwom, które ją poprą.

Net-Zero Framework: USA przeciw neutralności klimatycznej żeglugi

Sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz handlu Howard Lutnick, sekretarz energii Chris Wright oraz sekretarz transportu Sean Duffy wydali wspólne oświadczenie dotyczące Net-Zero Framework, mającego na celu redukcję globalnych emisji gazów cieplarnianych w sektorze żeglugi międzynarodowej. Stało się to zaledwie na kilka tygodni przed planowanym na październik głosowaniem nad przyjęciem pakietu regulacji.

„Administracja Trumpa jednoznacznie odrzuca propozycję przedłożoną przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) i nie będzie tolerować żadnych działań, które zwiększają koszty dla naszych obywateli, dostawców energii, firm żeglugowych i ich klientów, ani turystów” – czytamy w oświadczeniu. „Nasi koledzy z IMO powinni mieć świadomość, że będziemy zabiegać o ich wsparcie przeciwko tej inicjatywie i nie zawahamy się podjąć działań odwetowych lub rozważyć środków ochronnych dla naszych obywateli, jeśli to przedsięwzięcie się nie powiedzie” – dodano.

Stany Zjednoczone – będące jednym ze 176 państw członkowskich IMO – już w kwietniu 2025 roku zrezygnowały z wzięcia udziału w rozmowach dotyczących Net-Zero Framework. Wezwały też pozostałych członków IMO do ponownego rozważenia poparcia dla tego projektu. W głosowaniu – przeprowadzonym w kwietniu – większość państw (63, w tym m.in. Chiny, Brazylia i kraje Unii Europejskiej) opowiedziała się za przyjęciem ustaleń, przy sprzeciwie zaledwie 16 państw.