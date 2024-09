Chiny wstrzymują projekty zasilane węglem

Inwestycje w niskoemisyjne źródła energii są w dużej mierze efektem obaw Chin przed coraz częstszymi intensywniejszymi anomaliami pogodowymi. W ciągu ostatnich lat kraj wielokrotnie mierzył się z niebezpiecznymi falami upałów, suszą oraz powodziami. Rządowi eksperci alarmują, że pogłębiający się kryzys klimatyczny będzie prowadził do coraz większych ekstremów pogodowych. Według danych chińskiego Ministerstwa Zasobów Wodnych w br. główne rzeki doświadczyły 25 poważnych powodzi, co stanowi rekord od czasu rozpoczęcia prowadzenia rejestrów w 1998 r.

Sceptycznie do decyzji chińskiego rządu podchodzą natomiast eksperci z organizacji Greenpeace East Asia z siedzibą w Pekinie. Jak zauważa szefowa projektu Gao Yuhe, choć już od 2022 r. obserwowano intensywny wzrost mocy odnawialnych w kraju, jednocześnie wciąż wzrastała liczba wydawanych pozwoleń na budowę kolejnych mocy węglowych.

– Czy chińskie prowincje spowalniają dopuszczenie węgla, ponieważ zatwierdziły już tak wiele projektów węglowych w tym pięcioletnim okresie planowania? Czy też są to ostatnie tchnienia energii węglowej w transformacji energetycznej, w której węgiel stał się coraz bardziej niepraktyczny? Tylko czas może to pokazać – uważa ekspertka i podkreśla, że bez zdecydowanych działań w zakresie wspierania rozwoju OZE oraz zapobiegania dalszej ekspansji węgla odchodzenie od nowych projektów węglowych może się okazać tymczasowe.

Jak podaje China Electricity Council (CEC), do końca 2024 r. energia wiatrowa i słoneczna mają stanowić ponad 40 proc. całkowitej zainstalowanej mocy wytwórczej Chin. Na koniec czerwca kraj dysponował łącznie 1180 GW mocy wiatrowej i słonecznej, co stanowi 38,4 proc. całkowitej mocy Chin. Do 2060 r. źródła energii inne niż paliwa kopalne mają stanowić 80 proc. miksu energetycznego kraju.

Jak podaje think tank Ember, podczas gdy w USA oraz rozwiniętych gospodarkach UE zużycie energii elektrycznej utrzymuje się na stałym poziomie lub spada, w Chinach wciąż rośnie, średnio o 5,7 proc. rocznie. W pierwszej połowie tego roku wzrost zużycia energii sięgnął tam ponad 8 proc. w stosunku do 2023 r. Według danych CEC wzrost do końca roku ma wynieść 6,5 proc., czyli więcej, niż wynosi obecne całkowite zużycie energii elektrycznej w Niemczech.