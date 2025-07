To był najcieplejszy czerwiec w historii zachodniej Europy. Dwie fale upałów

Znaczną część południowej Europy dotknęło także dużo częstsze występowanie tzw. nocy tropikalnych – takich, podczas których temperatura nie spada poniżej 20°C. W niektórych rejonach Hiszpanii liczba takich nocy sięgnęła 24, czyli o 18 więcej niż wynosi średnia dla czerwca. W nadmorskich rejonach basenu Morza Śródziemnego odnotowano ich zaś od 10 do 15, podczas gdy zazwyczaj w czerwcu nie występują one wcale. Jest to o tyle istotne, że zjawisko to może mieć bardzo poważne skutki zdrowotne – jak wskazują badacze, uniemożliwia ono organizmom odpoczynek po upalnym dniu.

Fala upałów nad Morzem Śródziemnym

Eksperci C3S zaznaczają, że upały nie ograniczyły się jedynie do temperatury powietrza. Według danych, temperatura powierzchni morza w zachodnim basenie Morza Śródziemnego w czerwcu 2025 roku była wyjątkowo wysoka, co tylko potęgowało skutki fali upałów. W wielu miejscach temperatura wody przekraczała 28°C, a w rejonie Zatoki Lwiej oraz Morza Liguryjskiego była o ponad 5°C wyższa od średniej. Średnia temperatura powierzchni morza osiągnęła swój szczyt 30 czerwca – wyniosła 27,0°C. To najwyższy wskaźnik w historii czerwcowych pomiarów dla tego regionu.

Eksperci zwracają uwagę, że tak wysokie temperatury wody morskiej „ograniczają nocne chłodzenie powietrza na wybrzeżach i zwiększają wilgotność powietrza, co dodatkowo potęguje skutki stresu cieplnego”. „Morskie fale upałów powodują stres cieplny w ekosystemach morskich oraz mogą negatywnie wpływać na przemysł rybacki i akwakulturę poprzez obniżenie poziomu tlenu w wodzie” – wskazują.

Fale upałów: Europa ociepla się w szybkim tempie

Naukowcy od dłuższego czasu ostrzegają, że Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie. Zdaniem ekspertów w ciągu kolejnych lat pogłębiający się kryzys klimatyczny przyniesie jej coraz częstsze i bardziej dotkliwe fale upałów.

Fatalne skutki zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka odczuwamy już teraz. W nowym badaniu naukowcy z Imperial College London i London School of Hygiene & Tropical Medicine ustalili między innymi, że zmiany klimatu i – będące ich efektem – fale upałów, które nawiedziły Europę na przełomie czerwca i lipca, potroiły liczbę zgonów w 12 przebadanych miastach. To niezwykle niepokojące informacje, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że w ubiegłym roku fale upałów w Europie przyczyniły się do niemal 50 000 zgonów.