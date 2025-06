Konferencja Środowiskowa 2025: recykling, ROP, gospodarka cyrkularna

Trzecia z debat była poniekąd dopełnieniem poprzednich. W dyskusji „SUP w praktyce: Jak ograniczyć jednorazowe tworzywa sztuczne i nie stracić na konkurencyjności?” wzięli udział Jakub Zieliński z Orlen SA, Ewelina Tokarska z Eko Myjnia Operator, Daniel Kiewra z FOB, Jacek Kuś ze Sfinks Polska SA, Paulina Dudek z Tedmark, Zbigniew Skowronek z Interzero. Rozmowę poświęcono skutkom wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy SUP, co – zdaniem uczestników – skończyło się porażką: nie zmotywowano przedsiębiorców i konsumentów do ograniczenia użycia plastiku, a brak precyzji stworzył pole do nadużyć.

Dodatkowe atrakcje

Wykładom i dyskusjom towarzyszyły też inne wydarzenia. Uczestnicy konferencji mogli odwiedzić stoiska SodaStream (firma zaprezentowała swój ekosystem: saturatory do gazowania wody i szeroką gamę syropów), Banku Millennium (gdzie prezentowano możliwości finansowania zielonych projektów i inwestycji), ekourządzeń, kolorystyki i zespołu edukacji ekologicznej Interzero (gdzie można było m.in. testować butelkomaty Sielaff, inteligentny kosz samosortujący Bin-e, kosz kompaktujący PEL, elektryczny kompostownik Oklin GG-02 czy zapoznać się z autorskimi materiałami edukacyjnymi zespołu edukacji ekologicznej).

Biorąc pod uwagę to, że jeszcze w tym roku czeka nas start systemu kaucyjnego, a zapewne rychło przyjdzie nam zmierzyć się z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta w mniej lub bardziej zmodyfikowanej postaci, tym większe znaczenie będzie miała przyszłoroczna Konferencja Środowiskowa. Zapewne będziemy mogli się już wtedy zmierzyć z pierwszymi wnioskami wynikającymi z tych zmian, a dyskusje będą jeszcze burzliwsze.