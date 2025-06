ESG po polsku: czy zrównoważona transformacja trwa?

Już po raz 19. został przeprowadzony „Ranking ESG. Odpowiedzialne zarządzanie 2025”. Pod kierunkiem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego oraz przy wsparciu merytorycznym Deloitte odpowiedzialność firm w Polsce została zweryfikowana przez Radę Naukową Rankingu ESG, w skład której weszli w tym roku eksperci Climate Leadership UNEP/GRID, Akademii Leona Koźmińskiego i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Partnerem medialnym rankingu jest „Rzeczpospolita”.

Uwzględniając toczącą się dyskusję nad konkurencyjnością firm w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz coraz częstsze zastosowanie Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) zeszłoroczne pytania ankietowe zostały zmodyfikowane tak, aby odzwierciedlać nową rzeczywistość, pokazując podejście firm w Polsce do standardów ESG (E – środowiskowych, S – społecznych i G – dotyczących postępowania w biznesie). Zestaw pytań został zmodyfikowany tak, aby uczestnicy rankingu mieli możliwość odznaczenia, które obszary nie są dla ich organizacji istotne zgodnie z ESRS. Zmiana ta pozwoliła na zwiększenie transparentności wyników, wskazując poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w tych obszarach, w których faktycznie prowadzą działalność i na które mają realny wpływ.

Liderem Rankingu ESG został Santander Bank Polska, uzyskując 100 proc. we wszystkich wskazanych przez siebie jako istotne kategoriach i awansując z piątego miejsca względem 2024 r. Drugie miejsce zajęła Coca-Cola HBC (ósma w 2024), a trzecie ex aequo: Ergo Hestia (pierwsza), Żywiec Zdrój (dziewiąty) oraz Orange Polska (trzynasty). Podział miejsc na podium pomiędzy różne branże wskazuje na zmianę tendencji z poprzedniego roku, kiedy to na pierwszych trzech miejscach znalazły się wyłącznie firmy z sektora finansowego.

Ze względu na różnorodne tematy istotne dla poszczególnych sektorów ranking wyróżnia także liderów poszczególnych kategorii ESG:

Kwestie środowiskowe („E”)

