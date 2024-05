Eksperci zaznaczają, że by przetrwać, owad potrzebuje zachowania starodrzewów – przede wszystkim drzew suchych.Są oni zdania, że „czarna pszczoła” zniknęła wcześniej właśnie z tego powodu – jedną z głównych tego przyczyn miało być zanikanie spróchniałych drzew, w których owady zakładają gniazda.

Eksperci zaznaczają, że warto włączyć się w ochronę zadrzechni w swoim najbliższym otoczeniu stosując się do zaleceń opracowanych przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które zostały opublikowane m.in. w pracy: "Feasibility of preparing nesting box and luring large solitary carpenter bee, Xylocopa valga”.

Badacze polecają między innymi, by nie usuwać spróchniałego drewna – na przykład ze ścian drewnianych budynków, płotów, pni martwych drzew. Dzięki temu zadrzechnie będą mogły tam zbudować gniazda. „Na wysokości 3 metrów umieśćmy w ogrodzie klocki z drewna wierzbowego z nawierconymi otworami o średnicy 10–20 mm i długości 10–20 cm” – czytamy w zaleceniach ekspertów.

Naukowcy polecają też, by nie zbliżać się do gniazd owadów, by nie niepokoić pszczół. Istotne jest także, by posadzić rośliny, które lubi zadrzechnia – to między innymi: kozibród łąkowy, orlik pospolity, cieciorka pstra, żmijowiec zwyczajny, lebiodka pospolita, koniczyna, śliwa, głóg i kruszyna.

Czytaj więcej Zwierzęta Coraz mniej owadów przez zmiany klimatu i rolnictwo Jak wynika z badania opublikowanego na łamach czasopisma Nature, intensywne rolnictwo i ocieplający się klimat wpływają na zmniejszenie się populacji owadów.

Jak pomóc „czarnej pszczole”? Eksperci wyjaśniają

Badacze zaznaczają, że do ochrony „czarnej pszczoły” może przyczynić się właściwie każdy kto napotka tego wyjątkowego owada na swojej drodze. Co robić? Eksperci, na których powołuje się Generalna Dyrekcja Ochrona Środowiska, wyjaśniają, że można zrobić to w dość prosty sposób: