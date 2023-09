Pszczoły mają trudności z zapylaniem. Powodem zanieczyszczone powietrze

Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że zanieczyszczenie powietrza stanowi przyczynę 7 milionów przedwczesnych zgonów każdego roku. Prowadzi także do szeregu problemów zdrowotnych, takich jak infekcje dróg oddechowych czy choroby serca i płuc. Europejska Agencja Środowiska ostrzega, że zanieczyszczenie powietrza stanowi największe środowiskowe zagrożenie dla zdrowia w Europie. Tymczasem w Unii Europejskiej aż 97 proc. procent mieszkańców miast jest narażonych na poziomy drobnego pyłu zawieszonego przekraczające wytyczne określone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Zanieczyszczone powietrze może negatywnie wpływać jednak nie tylko na zdrowie człowieka, ale i na zwierzęta. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Brytyjskiego Centrum Ekologii i Hydrologii (UKCEH) oraz uniwersytetów w Birmingham, Reading, Surrey i południowym Queensland, zanieczyszczone powietrze ma między innymi negatywny wpływ na pszczoły. Sprawia ono bowiem, że zapylacze mają problem z odnalezieniem kwiatów.

"Zanieczyszczenie powietrza uniemożliwia owadom wykonywanie ich kluczowej pracy”

Z badania, na które powołuje się portal Zielona Interia, wynika, że ozon sprawia, iż zmienia się zapach wydzielany przez kwiaty oraz zasięg, na jaki się on rozchodzi. Badacze są tym zaniepokojeni przede wszystkim dlatego, że prowadzi to do tego, iż owady są w stanie wywęszyć kwiaty jedynie z dość bliskiej odległości, bo zaledwie z kilku metrów. Zdaniem naukowców ich badanie dostarcza solidnych dowodów na to, iż zmiany wywołane ozonem w zapachu kwiatów powodują, że zapylacze mają trudności z wypełnianiem swojej kluczowej roli w środowisku naturalnym. Dodatkowo eksperci zaznaczają także, że ozon może negatywnie wpływać też na obfitość plonów.

- Zrozumienie tego, co i w jaki sposób niekorzystnie wpływa na zapylanie, jest niezbędne - zaznaczył dr Ben Langford, naukowiec zajmujący się atmosferą w Brytyjskim Centrum Ekologii i Hydrologii.