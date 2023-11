Japończycy stworzyli plastik, którym mogą żywić się ryby. Przełom w ekologii

Tworzywa sztuczne stały się tak powszechne, że nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Rezygnacja z ich wykorzystywania jest praktycznie niemożliwa. I choć mają one wiele zalet, przez co są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, to jednocześnie są także bardzo poważnym zagrożeniem dla środowiska. Ich odpady nierzadko rozkładają się setki lat, czemu obojętni nie pozostają badacze.

Od lat trwa rywalizacja o to, komu uda się stworzyć tworzywa sztuczne bardziej przyjazne środowisku. Japońscy badacze pokazali rozwiązanie, które może okazać się przełomem w tej dziedzinie.

Biodegradowalny plastik, którym mogą żywić się ryby

Na stworzeniu bardziej zrównoważonych tworzyw sztucznych w ostatnim czasie pracował między innymi zespół naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego, który – zdaniem ekspertów – dokonał przełomu. Japońscy badacze zaprezentowali właśnie efekt swoich prac. To synteza plastiku na bazie witrimeru (stosunkowo nowa klasa tworzyw sztucznych ze zdolnością samonaprawy) z żywicy epoksydowej.

VPR (Vitrimer Incorporated with Polyrotaxane) – bo tak nazywa się tworzywo, o którym mowa – jest nowym rodzajem plastiku, który dzięki dodaniu cząsteczki polimerów rotaksanowych (rotaksanów) jest zarówno wytrzymały, jak i elastyczny. Materiał ten zachowuje kształt w niskich temperaturach, ale może być także wielokrotnie przekształcany w temperaturach powyżej 150 st. Cel., nie tracąc przy tym na wytrzymałości.