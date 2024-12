Propozycja spotkała się jednak z ostrym sprzeciwem krajów produkujących paliwa kopalne, z których powstają również tworzywa sztuczne. Arabia Saudyjska, Rosja i Iran zdecydowanie blokowały zawarcie porozumienia, prowadzącego do ograniczenia produkcji plastiku, w zamian proponując rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. Zdaniem negocjatora Arabii Saudyjskiej produkcja plastiku nie będzie stanowiła problemu, o ile świat upora się z odpadami.

Negocjator z Kuwejtu zgodził się, że działania powinny dążyć do zakończenia zanieczyszczenia plastikiem, a nie odejściem od jego produkcji, a wszystko, co wykracza poza te ramy „podważa zaufanie i dobrą wolę”. Z kolei przedstawiciel Iranu zapewniał, że kraj przystąpił do rozmów „ze szczerością i uczciwością”, spotykając się z dyskryminacją oraz „selektywnym podejściem innych krajów do kwestii i dyskusji”. Jak podkreślił w rozmowie z reporterami Graham Forbes, główny delegat Greenpeace obecny w Busan, nie da się zakończyć ani zmniejszyć zanieczyszczenia plastikiem bez zmniejszenia produkcji plastiku.

Francuska minister energii Olga Givernet wyrażała zaniepokojenie blokowaniem propozycji przez petrokraje i apelowała o to, by mimo różnic starać się popchnąć rozmowy do przodu.

Szczyt lobbystów

Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, nawet spadek popytu na paliwa kopalne nie spowoduje zahamowania wzrostu popytu na produkty petrochemiczne do końca obecnej dekady. I choć coraz więcej mówi się o konieczności odejścia od paliw kopalnych, to utrzymanie produkcji plastiku gwarantuje dalszy popyt na ropę naftową.

Podobnie jak w przypadku szczytu klimatycznego w Baku, w spotkaniu w Korei uczestniczyło wielu lobbystów paliw kopalnych. Według danych organizacji pozarządowej Centrum Międzynarodowego Prawa Środowiskowego lobbystów przemysłu paliw kopalnych i chemicznego w Busan było łącznie 220, co przewyższa liczbę wszystkich delegatów reprezentujących kraje Unii Europejskiej razem wziętych. Stanowi to wzrost o 37 proc. w stosunku do poprzednich rozmów w Ottawie, co wskazuje na rosnącą determinację przemysłu w obstrukcji niekorzystnych dla niego ustaleń.

Rozczarowanie rezultatem tegorocznych rozmów wyraził m.in. Hugo Schally, dyrektor generalny ds. środowiska w Komisji Europejskiej, który przyznał, że nie o taki wynik chodziło, ale przyznał, że Unia Europejska czuje się „zachęcona i zbudowana” rosnącą liczbą krajów, podzielających jej ambicję w zakresie walki z zanieczyszczeniem plastikiem. Graham Forbes z Greenpeace podkreślił, że świat znajduje się „na historycznym rozdrożu”, a traktat dotyczący walki z zanieczyszczeniem plastikiem może ochronić zdrowie, bioróżnorodność i klimat. Delegat Panamy Juan Carlos Monterrey Gómez określił efekt negocjacji jako „moralną porażkę”, deklarując jednocześnie, że opóźnienia nie wstrzymają globalnych wysiłków w tym zakresie.