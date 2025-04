Mimo wielu kampanii, w których koncern Coca-Cola promował opakowania wielokrotnego użytku, firma w ostatnim czasie zmodyfikowała swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jak zauważa w swoim raporcie organizacja Oceana, w grudniu ubiegłego roku firma wycofała się między innymi z obietnicy zwiększenia udziału opakowań wielokrotnego użytku do 25 proc. sprzedawanych produktów. Zamiast tego ogłosiła nowy cel – do 2035 roku zamierza podnieść zawartość materiałów pochodzących z recyklingu w swoich podstawowych opakowaniach (plastikowych, szklanych i aluminiowych) do poziomu 35-40 proc.

Coca-Cola: 4 miliony ton plastiku do 2030 roku

Aktywiści klimatyczni ostro krytykują działania koncernu, zaznaczając, że Coca-Cola jest jednym z największych producentów plastikowych odpadów zanieczyszczających środowisko na świecie. Zdaniem autorów raportu przygotowanego przez Oceanę, jeśli koncern nie zmieni swojej polityki, do 2030 roku będzie produkował rocznie ponad 4 miliony ton plastiku. Autorzy dodają też, że do 2030 roku ponad 600 tysięcy ton plastiku produkowanego przez Coca-Colę może co roku trafiać do rzek, mórz i oceanów, jeśli polityka firmy będzie kontynuowana. §To, jak piszą autorzy, pozwoliłoby napełnić plastikiem żołądki 18 milionów wielorybów.

„Inwestorzy muszą zrozumieć, że uporczywe poleganie Coca-Coli na plastiku pogłębia problem zanieczyszczenia, degradacji środowiska i zmian klimatycznych” – wskazuje w swoim raporcie Oceana. Organizacja wezwała także inwestorów koncernu do nacisku na firmę w celu zastąpienia jednorazowych plastikowych butelek opakowaniami wielokrotnego użytku.

Do krytyki ze strony ekologów odniósł się koncern Coca-Cola. W oświadczeniu rzecznik giganta zaznaczył, że firma koncentruje się obecnie na zwiększeniu udziału materiałów z recyklingu oraz wspieraniu polityki promującej rozwój infrastruktury do zbierania odpadów. „Wiemy, że trzeba zrobić więcej” – przyznał przedstawiciel firmy. „Dzięki współpracy z lokalnymi i globalnymi partnerami będziemy nadal badać nowe modele zbierania odpadów lub udoskonalać istniejące, inwestować w infrastrukturę oraz angażować się w dialog z decydentami politycznymi” – dodał.