O kilka procent niższe niż w średniej ogólnopolskiej jest poparcie dla SCT wśród samych kierowców (43 proc.). Wyższe jest natomiast ono w gronie osób, które oceniają jakość powietrza w swojej okolicy jako złą (56 proc.). Spośród grup wiekowych najwyższe jest zaś ono wśród seniorów (60 proc.). Jak zaznaczają autorzy badania, w porównaniu z badaniem z 2022 roku, ogólne poparcie dla tworzenia SCT zmniejszyło się o 10 punktów procentowych. „Może być to związane z większą znajomością zagadnienia, niż miało to miejsce dwa lata temu” – czytamy.

Strefy czystego transportu w Polsce. Czego obawiają się Polacy?

Najczęstszą obawą związaną ze strefami czystego transportu jest przeświadczenie, że jedynie osoby zamożne będą mogły poruszać się samochodami po mieście. Taką obawę wyraża 46 proc. ankietowanych. Z kolei 41 proc. jest zdania, że po wprowadzeniu SCT zwiększą się korki oraz problemy z dzikim parkowaniem. Jeden procent mniej spodziewa się zaś większego tłoku w komunikacji miejskiej.

Najpowszechniejszej oczekiwaną pozytywną zmianą związaną z SCT jest spodziewana poprawa jakości powietrza. Liczy na nią 39 proc. badanych. 31 proc. sądzi także, że centra miast będą spokojniejsze i cichsze. Co czwarty badany uważa także, że powstanie SCT wymusi większe inwestycję w komunikację zbiorową i w efekcie poprawi się jej jakość.

Czym jest strefa czystego transportu?

Strefa czystego transportu to wydzielony obszar, do którego ograniczony wjazd mają pojazdy najbardziej zanieczyszczające powietrze. Ich tworzenie przyczynia się do zmniejszenia ilości toksycznych substancji emitowanych przez flotę samochodową w miastach, a w efekcie poprawia się stan powietrza, którym oddychają ich mieszkańcy. W Europie funkcjonuje już kilkaset tego typu rozwiązań. Nie wszystkie działają jednak tak samo – obowiązują różne rodzaje wymagań i wyjątków wobec poruszających się po nich pojazdów. Najczęściej prawo wjazdu do strefy związane jest ze spełnianiem europejskich norm emisyjnych, a te zwykle pokrywają się z rokiem produkcji auta.

W momencie przeprowadzania badania w Polsce nie powstała jeszcze żadna strefa czystego transportu. Pierwsza zacznie działać od lipca w Warszawie. Do centrum stolicy wjadą jedynie 19-letnie lub nowsze samochody z silnikiem diesla oraz 27-letnie lub nowsze pojazdy benzynowe. Nad podobnymi rozwiązaniami zastanawiają się też Kraków i Wrocław.