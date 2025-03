Sukces unijnej polityki. „Europa powoli uwalnia się od ropy naftowej”

W 2024 roku europejski sektor transportu odpowiadał za 1,05 mld ton CO2, co oznacza spadek o 5 proc. w stosunku do roku 2019. Główną przyczyną tego postępu jest rosnąca popularność pojazdów elektrycznych w Unii Europejskiej. Zgodnie z szacunkami T&E, do końca 2025 roku na europejskich drogach będzie ich niemal 9 mln. Bez nich do atmosfery trafiłoby dodatkowe 20 milionów ton CO2.

UE: Emisje z transportu samochodowego maleją