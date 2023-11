Strefa czystego transportu w Warszawie? „50 proc. mniej spalin w tej dekadzie”

TRUE Initiative (The Real Urban Emissions Initiative) – partnerstwo Fundacji FIA i Międzynarodowej Rady ds. Czystego Transportu (ICCT), dostarczające danych na temat zanieczyszczeń – zaprezentowała swój nowy raport "Prognozowana poprawa emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych w wyniku utworzenia strefy czystego transportu w Warszawie”. Wynika z niego, że utworzenie strefy czystego transportu w stolicy przyniosłoby dość szybkie efekty – dokument mówi bowiem, że do 2027 roku zniknęłaby połowa tlenków azotu (NOx), a do 2025 połowa pyłów zawieszonych (PM) emitowanych przez pojazdy.

Strefa czystego transportu potrzebna w stolicy Polski?

Władze polskiej stolicy podejmują rozmaite starania, mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców poprzez ograniczanie zanieczyszczeń powietrza – tzw. niskiej emisji z domowych pieców czy smogu komunikacyjnego, którego źródłem są pojazdy. Z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z 2022 roku wynika, że są to działania pilne i niezbędne. Nie bez powodu jako przykład wskazano punkt pomiarowy przy Al. Niepodległości na warszawskim Śródmieściu – odnotowano tam najwyższe średnioroczne stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych PM10, jak i trującego dwutlenku azotu (NO2) w całym województwie. Powód? Duże natężenie ruchu samochodowego, które w tym miejscu utrzymuje się na podobnie wysokim poziomie przez cały rok.

Dane GIOŚ wskazują mimo wszystko, że jakość powietrza w centrum Warszawy ulega powolnej poprawie – przyczynia się do tego między innymi stopniowa wymiana pojazdów na nowsze. Co kilka lat auta produkowane w Europie muszą spełniać bowiem coraz bardziej rygorystyczne normy emisyjne. Zdaniem wielu ekspertów, jednym z narzędzi, które pomogłoby przyspieszyć ten procesu jest wprowadzenie strefy czystego transportu. Rozwiązanie to szeroko stosowane jest już w zachodniej Europie – w wielu miastach, w tym między innymi w Londynie, przyczyniło się do szybkiej redukcji emisji i w rezultacie poprawy stanu powietrza. Czy powinno zostać wprowadzone także w stolicy Polski?

Jak szybko może poprawić się stan powietrza w Warszawie?

Władze Warszawy przystępując do utworzenia strefy czystego transportu nawiązały współpracę z międzynarodową organizacją TRUE Initiative, której badacze jesienią 2020 roku przeprowadzili pomiary emisji z blisko 150 tys. pojazdów w sześciu punktach pomiarowych. Na ich bazie naukowcy przeprowadzili analizę możliwego wprowadzenia wpływu strefy czystego transportu na samochodowe emisje w Warszawie.