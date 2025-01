Badania na terenie GZM koncentrują się na transportowych źródłach zanieczyszczeń, które – obok domowych pieców – stanowią główny problem dla jakości powietrza w regionie. Czujniki pomiarowe rozlokowano w bliskości stacji państwowego monitoringu, a także w mniej oczywistych miejscach, takich jak tereny parkowe. Dzięki temu uda się zbadać różnice między zanieczyszczeniami w pobliżu ruchliwych ulic a tymi w spokojniejszych rejonach.

Według Igora Śmietańskiego, wiceprzewodniczącego zarządu GZM, wyniki badań mogą być przydatne nie tylko dla samorządów, ale także dla mieszkańców regionu. „Pozwoli to podejmować lepsze decyzje dotyczące ograniczenia emisji – na przykład wprowadzenia stref czystego transportu czy wymiany floty pojazdów na niskoemisyjne” – zaznacza.

Pomiat jakości powietrza na Górnym Śląsku i w Zagłębiu

Dlaczego badanie przeprowadzane jest akurat na terenie GZM? To teren silnie zurbanizowany – na powierzchni ponad 2,5 tysięcy kilometrów kwadratowych mieszka ponad dwa miliony ludzi. Jednocześnie istnieje tam także bardzo gęsta sieć różnego rodzaju dróg – krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. To powoduje, że mieszkańcy chętnie korzystają z transportu samochodowego. Nie mniejszym problemem jest ogromny ruch związany z przewozem towarów i różnego rodzaju usługami. Dotychczas Metropolia podejmowała rozmaite działania w kwestii zanieczyszczenia powietrza. Urzędnicy nie do końca jednak wiedzieli, z czym właściwie się mierzą. Badania mogą pomóc rozwiązać ten problem.

Czytaj więcej Smog Miasta w Polsce z najgorszą jakością powietrza. Nowy ranking pokazuje zmianę Polski Alarm Smogowy przygotował zestawienie miast, których mieszkańcy oddychają powietrzem najgorszej jakości. Na czoło w tym niechlubnym rankingu wysuwają się dwa województwa: dolnośląskie i małopolskie. To tam znajdują się miasta, które znalazły się w nowym zestawieniu Polskiego Alarmu Smogowego.

Wyniki badania zostaną opublikowane w maju – przekazane zostaną one wówczas zarówno gminom – aby mogły podejmować świadome działania związane z ograniczeniem emisji – jak i mieszkańcom. Pomoże to zbudować ich świadomość w zakresie oddziaływania dwutlenku azotu na zdrowie. Wyniki pozwolą także urzędnikom GZM podejmować działania naprawcze bardziej ukierunkowane na rozwiązanie problemu – na przykład w zakresie tworzenia stref czystego transportu, wzmacniania działań związanych z polityką parkingową w miastach czy wymianą pojazdów na nisko i zero emisyjne – zauważa Smog Lab.

Dwutlenek azotu – niewidzialny wróg zdrowia

Dwutlenek azotu, powstający podczas spalania paliw w silnikach, stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka. WHO zaleca, by jego stężenie nie przekraczało 10 µg/m³ rocznie, ale w Katowicach – i innych dużych miastach Polski – wyniki przekraczają tę normę kilkukrotnie.