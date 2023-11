Zanieczyszczone powietrze zabiło w 2021 roku 500 tys. Europejczyków

WHO, która w 2021 roku zaostrzyła swoje wytyczne dotyczące jakości powietrza, ostrzega, że „żadnego poziomu zanieczyszczenia powietrza nie można uznać za bezpieczny”. Ustalono jednak górne limity dla niektórych substancji zanieczyszczających. We wrześniu Parlament Europejski głosował za dostosowaniem unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza do przepisów WHO. Zdecydowano się jednak odłożyć to do 2035 roku.

„Spalanie paliw kopalnych, korzystanie z samochodów i hodowla zwierząt, uwalniają duże ilości toksycznych gazów i szkodliwych cząstek, które następnie wdychają ludzie. Najmniejsze z tych cząstek, znane jako PM2,5, mogą przedostać się do krwiobiegu, gdzie rozprzestrzeniają się po organizmie i uszkadzają narządy – od mózgu po narządy rozrodcze” – podkreślają eksperci EEA.

Leena Ylä-Mononen, dyrektor wykonawcza EEA, podkreśla, że nie jest do końca pesymistyczna. - Pozytywną wiadomością jest to, że władze na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym podejmują działania mające na celu redukcję emisji poprzez takie środki, jak promowanie transportu publicznego lub jazdy na rowerze w centrach miast, a także poprzez rozwiązania ustawowe - powiedziała.

Czytaj więcej Smog Raport: Niemal wszyscy w Europie oddychają toksycznym powietrzem Zastraszająca większość – bo aż 98 proc. – Europejczyków oddycha wysoce szkodliwym, zanieczyszczonym powietrzem – wynika z raportu podsumowującego dochodzenie dziennikarzy brytyjskiego dziennika „The Guardian”. "Europa stoi w obliczu poważnego kryzysu zdrowia publicznego” – zaznaczono.

Działania należy podjąć natychmiast. Zanieczyszczone powietrze bezpośrednio powiązane z szeroką gamą problemów zdrowotnych

Z raportu podsumowującego dochodzenie dziennikarzy brytyjskiego dziennika „The Guardian”, który opublikowany został w tym roku wynika, że zastraszająca większość – bo aż 98 proc. – Europejczyków oddycha wysoce szkodliwym, zanieczyszczonym powietrzem. "Europa stoi w obliczu poważnego kryzysu zdrowia publicznego, a prawie wszyscy na całym kontynencie mieszkają na obszarach o niebezpiecznym poziomie zanieczyszczenia powietrza" - podkreślają eksperci.

Aktualne wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) stanowią, że średnie roczne stężenie PM2,5 nie powinno przekraczać 5 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3). Tymczasem z analizy wynika, że jedynie 2 proc. populacji Europy żyje na obszarach mieszczących się w tym limicie. Zanieczyszczenie PM2,5 jest przyczyną około 400 tysięcy zgonów rocznie na całym kontynencie – zauważają eksperci. „Prawie 30 milionów Europejczyków żyje na obszarach, gdzie poziom PM2,5 jest najmniej czterokrotnie wyższy niż w wytycznych WHO” – czytamy w badaniu.