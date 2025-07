Biorąc pod uwagę skalę i szybkość procesu, do jakiego doszło przy okazji wprowadzania norm czystości powietrza w Azji, można uznać, że wysiłki Chin i ich sąsiadów z regionu, by pozbyć się smogu i siarki mogły się stać wiodącym czynnikiem ocieplenia w ostatnich latach. – Inne wiodące czynniki w ostatnich latach to zmiana poziomu emisji z transportu, a także przyspieszony wzrost koncentracji metanu w atmosferze – wskazują badacze na stronach theconversation.com.

Walka ze smogiem w erze zmian klimatu

Opisany powyżej paradoks działań prośrodowiskowych, które przynoszą niezamierzony negatywny efekt, nie jest jedyny. Obserwując procesy, jakie zachodzą w ramach walki z klimatem, naukowcy doszukali się co najmniej kilku znaczących analogicznych przykładów – choć w dużej mierze wynikających z ekonomii, a nie nauk przyrodniczych.

Jednym z nich jest reakcja firm wydobywczych na ograniczanie użycia paliw kopalnych w gospodarce – wraz z pojawianiem się kolejnych obostrzeń i alternatyw dla kopalin, spółki żyjące z wydobycia i sprzedaży węgla, gazu czy ropy, przyspieszają i zwiększają wydobycie, by możliwie szybko pozbyć się wartościowych (jeszcze) zasobów. Mechanizm ten opisał już w 2008 r. niemiecki ekonomista Hans-Werner Sinn w książce „Zielony paradoks”.

Do pewnego stopnia takie zjawisko obserwujemy w ostatnich latach: zużycie paliw kopalnych wzrosło. Jak wynika z ubiegłorocznego raportu Energy Institute, w 2023 r. konsumpcja paliw kopalnych pobiła historyczny rekord, przy okazji przekładając się na emisję ponad 40 gigaton dwutlenku węgla.

Inny rynkowy paradoks: w sytuacji, gdy na rynku pojawia się mechanizm ograniczania emisji CO2 taki jak choćby unijne pozwolenia na emisje w systemie ETS (który w nadchodzących latach ma być rozszerzony na kolejne branże, m.in. transport i budownictwo), sprawia on, że ceny kopalin spadają w ślad za malejącym popytem. Ale te niskie ceny – poza regionem, w którym obowiązuje system pozwoleń – stają się też zachętą do kupowania paliw kopalnych. A niska cena podnosi też zużycie przez biedniejszych kupców. W efekcie w jednym regionie (objętym pozwoleniami) emisje mogą spadać, za to w innych – rosną.