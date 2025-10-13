Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny nielegalnego wydobycia złota w Amazonii?

Jakie skutki ma nielegalne wydobycie złota dla środowiska naturalnego?

Jaki jest związek pomiędzy cenami złota a niszczeniem amazońskich lasów?

Jakie działania międzynarodowe podjęto w celu zwalczania nielegalnego wydobycia złota?

Zmiany klimatu, wywołane działalnością człowieka, mają destrukcyjny wpływ na Amazonię, odgrywającą ogromną rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. To jednak niejedyny problem, z jakim mierzy się obecnie ten niezwykle istotny przyrodniczo obszar. Jak wskazują naukowcy, w ostatnim czasie w regionie coraz częściej dewastowane są lasy tropikalne. Odpowiedzialne za to są grupy przestępcze, które nielegalnie wydobywają złoto.

Jak wynika z raportu organizacji Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP), nielegalne wydobycie cennego surowca doprowadziło już do zniszczenia około 140 tys. hektarów lasów deszczowych w peruwiańskiej Amazonii. A może być jeszcze gorzej – eksperci ostrzegają bowiem, że proces ten przyspiesza wraz z napływem uzbrojonych, zagranicznych grup przestępczych, które chcą wykorzystać rekordowe ceny kruszcu.

Gorączka złota w lasach Amazonii

Według ustaleń badaczy, by wybudować nielegalne kopalnie złota, od 1984 r. w Peru wykarczowano już około 140 tys. hektarów lasu tropikalnego. „Skala zniszczeń rośnie w zastraszającym tempie” – wskazują eksperci, zaznaczając, że proceder ten powoduje nie tylko wylesianie, ale również skażenie rzek toksyczną rtęcią, stosowaną przy wydobywaniu złota z osadów rzecznych.

MAAP – będący częścią organizacji Amazon Conservation – dzięki wykonanym z powietrza zdjęciom o ultrawysokiej rozdzielczości, po raz pierwszy zdołał udokumentować obszary wylesienia oraz działające tam pogłębiarki – maszyny wykorzystywane do nielegalnego wydobywania złota z dna rzek. Odkrycie to – jak wskazują eksperci – ujawniło, że kryzys środowiskowy, dotychczas ograniczony do południowego regionu Madre de Dios, rozprzestrzenia się także na północ kraju. „Wcześniej widywaliśmy to tylko w regionie Madre de Dios, ale teraz obserwujemy to wszędzie” – zauważa dyrektor MAAP, Matt Finer.