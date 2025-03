W 2024 roku jedynie siedem krajów na świecie spełniło normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące czystości powietrza – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez szwajcarską firmę IQAir. Gdzie oddycha się najlepiej, a gdzie najgorzej?

Smog na świecie. Gdzie jakość powietrza jest najwyższa, a gdzie – najniższa?

Z danych IQAir wynika, że najbardziej zanieczyszczonymi krajami świata w 2024 roku były Czad i Bangladesz. Poziom smogu w tych państwach był ponad 15 razy wyższy niż wskazują zalecenia WHO. Średnie stężenie drobnych cząstek stałych PM2.5 w Czadzie wyniosło 91,8 mikrograma na metr sześcienny (mg/m³). To wynik nieco wyższy niż w 2022 roku, kiedy kraj ten był najbardziej zanieczyszczonym na świecie. „Wpływ miały wtedy na to pyły znad Sahary oraz niekontrolowane wypalanie upraw” – podkreślają badacze.

Jak wskazuje raport, Indie znalazły się na piątym miejscu w rankingu najbardziej zanieczyszczonych państw, tuż za Czadem, Bangladeszem, Pakistanem i Demokratyczną Republiką Konga. Choć średni poziom PM2.5 spadł tam o 7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, nadal wynosił 50,6 mg/m³. Eksperci zauważają, że w kraju tym znajdowało się aż 12 spośród 20 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Najgorsza sytuacja panowała w Byrnihat, gdzie średni poziom PM2.5 wyniósł 128 mg/m³.

Dane z raportu nie są zbyt optymistyczne – wskazują one bowiem, że tylko siedem państw na świecie spełniło zalecenia WHO dotyczące jakości powietrza. Były to: Australia, Nowa Zelandia, Bahamy, Barbados, Grenada, Estonia oraz Islandia. Co więcej, jedynie 17 procent przebadanych miast na świecie osiągnęło normy jakości powietrza wyznaczone przez WHO.