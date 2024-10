Miasta w Polsce z najgorszą jakością powietrza. Nowy ranking pokazuje zmianę

„Tę zmianę czują już mieszkańcy Krakowa czy Rybnika. Nie zmienia to jednak faktu, że w kilkudziesięciu polskich miastach stężenia rakotwórczych węglowodorów aromatycznych przekraczają dopuszczalną normę. Jakość powietrza wciąż pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Dodatkowo, już za kilka lat zaczną obowiązywać nowe normy jakości, a w Polsce wciąż dymi 2 miliony »kopciuchów«. Cieszmy się więc, że smog jest mniejszy, ale do czystego powietrza jeszcze daleko” - zaznacza Guła.

Smog w Europie zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców UE

15 października 2024 roku Rada Europy przyjęła nowe – bardziej wymagające – normy jakości powietrza. Zaczną one obowiązywać od 2030 roku.

Jak zaznacza Polski Alarm Smogowy, nowej normy dla rocznego stężenia PM10 nie spełnia 130 stacji na 252 mierzących to zanieczyszczenie. W przypadku nowej normy dla rocznego stężenia PM2,5 na 136 stacji spełnia ją jedynie sześć. Mimo że – jak zaznaczają eksperci organizacji – wyzwanie jest ogromne, to Polska jest w stanie mu sprostać. Oznaczać to może jednak konieczność wymiany ok. 2 mln „kopciuchów” w ciągu najbliższych 5-6 lat.

Według sierpniowej analizy opublikowanej przez serwis monitoringu atmosfery Copernicus (CAMS), w 2023 roku Europa doświadczyła aż pięciu znaczących okresów zanieczyszczenia powietrza. Doprowadzić miały one do przekroczenia obecnych dziennych limitów Unii Europejskiej lub wartości docelowych oraz wytycznych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO).

2023 rok, według ekspertów analizujących dane z programu Copernicus C3S, okazał się też najcieplejszy w historii pomiarów na świecie. Intensywne upały wywarły silny wpływ na jakość powietrza na kontynencie, m.in. przez wzrostu stężenia ozonu, co doprowadziło do podwyższonego poziomu zanieczyszczenia przez prawie trzy tygodnie.