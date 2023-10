Szkody klimatyczne sięgają 16 mln dolarów na godzinę

W badaniu wykorzystano dane dotyczące tego, w jakim stopniu globalne ogrzewanie pogorszyło ekstremalne zjawiska pogodowe oraz dane ekonomiczne dotyczące strat. Według szacunków, dwie trzecie kosztów szkód wynikało z utraty życia, a jedna trzecia ze zniszczenia mienia.

Według analizy, zmiany klimatyczne w ciągu ostatnich dwudziestu lat dotknęły 1,2 miliarda ludzi. Za dwie trzecie kosztów klimatycznych odpowiedzialne były ekstremalne burze, takie jak huragan Harvey czy cyklon Nargis. 16 proc. kosztów wygenerowały dotkliwe fale upałów, a 10 proc. powodzie oraz susze.

Autorzy badania ustalili również, które lata wygenerowały najwyższe koszty klimatyczne. Zaliczono do nich rok 2003, kiedy Europę nawiedziła fala upałów, rok 2008, kiedy cyklon Nargis uderzył w Birmę, a także rok 2010, kiedy Somalię dotknęła silna susza, a Rosja zmagała się z wyjątkowo silną falą upałów. Ustalono również, że wyjątkowo wysokie szkody majątkowe poniesiono w latach 2005 i 2017, kiedy Stany Zjednoczone zmagały się z huraganami.

Ustalenia płynące z badania mogłyby zostać wykorzystane do rzetelnej oceny kwoty potrzebnej na fundusze strat i szkód, aby realnie chronić kraje rozwijające się przed skutkami kryzysu klimatycznego, napędzanego przez emisje generowane przez najbogatsze gospodarki.

Według opublikowanego w ubiegłym roku raportu organizacji Christian Aid, aktualna polityka klimatyczne prowadzi świat do scenariusza globalnego ocieplenia o 2,7°C do końca stulecia. Szczególnie dotkliwie odczują go mieszkańcy Afryki, której PKB zmniejszy się do 2050 roku o 20 proc., a do końca stulecia o 64 proc. Inne badanie, opublikowane w czerwcu przez naukowców z Uniwersytetu w Leeds wykazało, że osiągnięcie celów klimatycznych na świecie może wymagać od najzamożniejszych gospodarek wypłaty odszkodowań w wysokości 170 bilionów dolarów do 2050 roku.