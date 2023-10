Naukowcy alarmują: ludzkość poniosła porażkę

Autorzy analizy opublikowanej na łamach czasopisma naukowego BioScience nie pozostawiają wątpliwości, że działalność człowieka wciąż przyczynia się do pogłębiania się kryzysu klimatycznego. Według badania, aż 20 z 35 istotnych dla klimatu wartości odnotowało w tym roku niebezpieczne rekordy.

Naukowcy zauważyli, że w 2023 roku średnia globalna temperatura była o ponad 1,5°C wyższa od poziomu sprzed epoki przemysłowej aż przez 38 dni. I choć nie można uznać, że przekroczony został próg ustanowiony w porozumieniu paryskim, to nadal jest to bardzo niepokojące. W lipcu odnotowano również prawdopodobnie najwyższą średnią temperaturę powierzchni Ziemi od 10 000 lat. W tym roku gwałtownie wzrosła również liczba katastrof, takich jak powodzie, pożary czy fale upałów, które bez zmian klimatu najprawdopodobniej by się nie wydarzyły. Naukowcy zaobserwowali również szereg innych anomalii, takich jak najniższy w historii poziom lodu morskiego w Arktyce w lipcu czy wyjątkowo wysoka temperatura powierzchni morza.

Według autorów badania, winę za pogarszającą się sytuację ponoszą przede wszystkim emisje gazów cieplarnianych, generowane przez wykorzystywanie paliw kopalnych. Jak podkreślono, w latach 2021–2022 dopłaty do paliw kopalnych na całym świecie wzrosły mniej więcej dwukrotnie, przekraczając kwotę 1 biliona dolarów.

Poza 35 kryteriami, naukowcy od 2019 roku zaczęli obserwować globalne tendencje dotyczące problemu niedożywienia, które najczęściej jest powiązane z czynnikami klimatycznymi, takimi jak susze i powodzie, które niszczą uprawy. Zauważyli też, że ekstremalne wydarzenia pogodowe i inne konsekwencje kryzysu klimatycznego, najsilniej uderzają w najbiedniejsze populacje, które najmniej przyczyniły się do ocieplania się klimatu, dlatego wszystkie działania związane z klimatem powinny opierać się na równości i sprawiedliwości społecznej.