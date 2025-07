Fotowoltaika w Polsce kwitnie. Nowe dane dotyczące polskiego rynku

Oczywiście, sukcesy mają swoje blaski i cienie. Jasno dowodzi tego na polskim przykładzie opublikowany z końcem czerwca raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2025”.

Zawarte w nim statystyki nie pozostawiają wątpliwości: Polska jest jedną z europejskich potęg solarnych: pod względem przyrostu mocy w 2024 r. zajmujemy 5. miejsce w Europie, co z kolei daje nam już 6. miejsce pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej w PV – sięgającej niemal 20,2 GW. Tempo rozwoju tego rynku może i nieco osłabło, ale wciąż trudno mówić, żeby fotowoltaiczny boom miał się kończyć, a PV coraz wyraźniej zaznacza swoją mocną pozycję w zestawieniach dotyczących źródeł energii, nie tylko tej odnawialnej, oraz wytwarzania energii elektrycznej.

Zaczyna się też zmieniać struktura rynku. Jeszcze na koniec 2024 r. mikroinstalacje stanowiły 64 proc. rynku w Polsce, trzy miesiące później ich udział spadł do 60 proc., co oznacza, że dziś motorem branży fotowoltaicznej są farmy PV i inwestorzy biznesowi, a nie indywidualni. I to oni mogli zaliczyć ubiegły rok do wyjątkowo udanych, jeśli chodzi o uruchamianie i przyłączanie do sieci nowych inwestycji.

Fotowoltaika w Polsce. Rekordy produkcji energii

Ale diabeł tkwi w szczegółach. „Polska dołącza do grona krajów, w których nadmiar mocy z PV w krajowym systemie energetycznym stanowi realne wyzwanie operacyjne” – piszą eksperci IEO. Oznacza to, że polskie instalacje fotowoltaiczne produkują więcej niż jest w stanie zagospodarować system energetyczny – i chodzi, oczywiście, nie tyle o konsumentów, którzy ucieszyliby się zapewne z tej nadprodukcji (w końcu nadmiar oznacza zwykle niskie ceny), ale o to, że obecna infrastruktura nie jest w stanie przyjąć tego, co wyprodukują instalacje.

W efekcie „przez pierwsze pół roku 2025 r. (do połowy czerwca) operator systemu przesyłowego zredukował około 600 Gwh energii z PV”. Innymi słowy, może i bijemy rekordy produkcji, ale jej znaczna część jest tracona z uwagi na niemożność przesłania, dystrybuowania i wykorzystania.