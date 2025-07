A jak zareaguje rynek? To oczywiście trudno przewidzieć, ale eksperci uniwersytetu w Oksfordzie, badając rodzimy brytyjski rynek, na którym funkcjonuje już siedem klas energetycznych – od A do G – doszli do wniosku, że ich funkcjonowanie ma wyraźne przełożenie na skłonność kupujących do sięgania głębiej do portfela. W opublikowanej w październiku 2024 r. analizie, przyjmując za punkt odniesienia o wartości 0 klasę w połowie hierarchii, a zatem D, szacują oni, że kupujący domy z klasą A lub B są skłonni zapłacić za nie 3,4 proc. więcej niż za dom o klasie D. W przypadku klasy C wskaźnik wynosi 0,5 proc. Z kolei budynki o klasie E są dla kupujących warte o 3,4 proc. mniej niż te z klasą D, a w przypadku klas F i G kupujący deklarują chęć zakupu, o ile cena będzie niższa od budynku z klasą D o 7,4 proc.

Gdyby chcieć to w dużym uproszczeniu przekładać na warunki nad Wisłą, przeciętny 150-metrowy dom na przedmieściach Warszawy, o uśrednionej wartości ok. 2 mln złotych, może zyskać 60-70 tys. złotych lub stracić nawet do 120-150 tys. złotych, jeśli okaże się wyjątkowo „energożerny”. Już niebawem takie kalkulacje możemy prowadzić i my – i to nie tylko w przypadku domów jednorodzinnych.