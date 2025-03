Luty zaskoczył klimatologów. Nowe dane na temat średniej temperatury na świecie

Styczeń 2025 roku przeszedł do historii jako najcieplejszy miesiąc w historii pomiarów. Potwierdziły to dane wielu badaczy, w tym usługi Copernicus Climate Change Service C3S. Odnotowane temperatury średnie były o 1,7 stopnia Celsjusza wyższe od danych z okresu przedindustrialnego. Wiele osób spodziewało się, że kolejny miesiąc będzie równie rekordowy.

Dane na temat średniej temperatury w lutym 2025

Oficjalnych potwierdzeń jeszcze nie ma, ale pojawiają się pierwsze głosy klimatologów komentujących dostępne dane. Jednym z takich badaczy jest niemiecki klimatolog Zeke Hausfather, który poinformował w serwisie X, że w lutym odnotowano trzecią najwyższą średnią temperaturę dla tego miesiąca w historii pomiarów, „cieplej” było jedynie w lutym 2024 oraz lutym 2016 roku. Obliczenia zostały sporządzone w oparciu o dane C3S.

Przy czym nie był to miesiąc równy, jeśli chodzi o pomiar temperatury. W pierwszej połowie lutego temperatury gwałtownie spadły, a w ostatnim tygodniu z kolei mocno wzrosły.

Jak dodał niemiecki ekspert, to pierwsza sytuacja od czerwca 2023 roku, gdy dany miesiąc nie okazał się najcieplejszym ani drugim najcieplejszym w historii pomiarów. Może być to efekt panującego od grudnia 2024 roku zjawiska La Niña, choć według Hausfathera, jest za wcześnie, aby to potwierdzić lub wykluczyć.