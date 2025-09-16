Aktualizacja: 16.09.2025 16:17 Publikacja: 16.09.2025 05:00
Pożary lasów w hiszpańskiej Galicji w sierpniu 2025 roku.
Foto: PEDRO PASCUAL / ANADOLU / Anadolu via AFP
Tegoroczne lato przyniosło kolejny rekord. Do końca sierpnia w Europie spłonęło ok. miliona hektarów lasów – to ponad trzykrotnie więcej niż średnia z lat 2006–2024. Ponad połowa pożarów miała miejsce na południu kontynentu.
W tym roku w całej Unii Europejskiej pożary strawiły obszar równy mniej więcej powierzchni Kosowa. To najgorszy wynik w historii pomiarów, prowadzonych od 2006 roku. Tego lata 16 razy aktywowano Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, koordynujący służby ratunkowe w Europie, z powodu pożarów w krajach takich jak Grecja, Albania, Bułgaria, Czarnogóra i Hiszpania.
Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w ramach usługi zarządzania kryzysowego Copernicus, wdrażanej przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), od stycznia europejskie pożary lasów wygenerowały 39,4 miliona ton emisji CO2. To ponad trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Europejska Agencja Środowiska potwierdza, że 96 proc. pożarów lasów w Unii Europejskiej jest spowodowanych działalnością człowieka.
Tego lata szczególnie ucierpiały Hiszpania i Portugalia, gdzie wybuchła ponad połowa europejskich pożarów. Naukowcy szacują, że spłonął mniej więcej 1 proc. powierzchni całego Półwyspu Iberyjskiego. W Hiszpanii pożary strawiły ponad 380 000 hektarów, czyli niemal pięć razy więcej niż średnia roczna, a w Portugalii ponad 260 000 hektarów, co stanowi niemal 3 proc. powierzchni kraju.
Jak ustalili badacze z World Weather Attribution, kryzys klimatyczny napędzany działalnością człowieka, niemal czterdziestokrotnie zwiększył prawdopodobieństwo wystąpienia pożarów w Hiszpanii i Portugalii. Autorzy analizy przyjrzeli się temperaturom w okresie od 8 do 17 sierpnia i ustalili, że stworzyły idealne warunki do niezwykle szybkiego rozprzestrzeniania się pożarów. Wystąpienie tej 10-dniowej fali upałów było aż 200 razy bardziej prawdopodobne, a jej temperatury wyższe o 3°C, z powodu antropogenicznych zmian klimatu.
Naukowcy z World Weather Attribution ustalili również, że antropogeniczne zmiany klimatu sprawiły, że wystąpienie warunków sprzyjających pożarom w Turcji, Grecji i na Cyprze było w tym roku ok. 10 razy bardziej prawdopodobne. Według ich obliczeń odpowiadały za 22 proc. suchych, gorących i wietrznych warunków pogodowych.
Jak potwierdzili autorzy analizy, bez kryzysu klimatycznego, napędzanego działalnością człowieka, tak intensywne pożary lasów miałyby miejsce raz na 100 lat.
Według szacunków przedstawionych przez badaczy z uniwersytetu w niemieckim Mannheim oraz ekspertów z Europejskiego Banku Centralnego, tegoroczne ekstremalne zjawiska pogodowe przyniosły Europie straty przekraczające 40 miliardów euro. Do 2029 roku te straty mogą wzrosnąć do 126 miliardów euro. Najbardziej te straty odczuły takie kraje jak Cypr, Grecja, Malta czy Bułgaria.
Jak dodają wspomniani eksperci, są to „ostrożne” szacunki, bo nie obejmują one między innymi skutków pożarów, które dotknęły Europę w sierpniu 2025 roku, a także skumulowanego efektu ekstremalnych zjawisk, które mają miejsce w tym samym czasie.
