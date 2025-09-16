Tegoroczne lato przyniosło kolejny rekord. Do końca sierpnia w Europie spłonęło ok. miliona hektarów lasów – to ponad trzykrotnie więcej niż średnia z lat 2006–2024. Ponad połowa pożarów miała miejsce na południu kontynentu.

Ekstremalne zjawiska w Europie. 43 miliardy euro strat

W tym roku w całej Unii Europejskiej pożary strawiły obszar równy mniej więcej powierzchni Kosowa. To najgorszy wynik w historii pomiarów, prowadzonych od 2006 roku. Tego lata 16 razy aktywowano Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, koordynujący służby ratunkowe w Europie, z powodu pożarów w krajach takich jak Grecja, Albania, Bułgaria, Czarnogóra i Hiszpania.

Jak wynika z danych Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w ramach usługi zarządzania kryzysowego Copernicus, wdrażanej przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), od stycznia europejskie pożary lasów wygenerowały 39,4 miliona ton emisji CO2. To ponad trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Europejska Agencja Środowiska potwierdza, że 96 proc. pożarów lasów w Unii Europejskiej jest spowodowanych działalnością człowieka.

Tego lata szczególnie ucierpiały Hiszpania i Portugalia, gdzie wybuchła ponad połowa europejskich pożarów. Naukowcy szacują, że spłonął mniej więcej 1 proc. powierzchni całego Półwyspu Iberyjskiego. W Hiszpanii pożary strawiły ponad 380 000 hektarów, czyli niemal pięć razy więcej niż średnia roczna, a w Portugalii ponad 260 000 hektarów, co stanowi niemal 3 proc. powierzchni kraju.