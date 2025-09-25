Jak wyglądało lato 2025 roku w Polsce i jak wpisuje się ono w globalne zmiany klimatu? Odpowiedź na te pytania znaleźć można w najnowszych danych Zakładu Meteorologii i Klimatologii IMGW-PIB. Eksperci ośrodka zaprezentowali analizę, która obejmuje zarówno kontekst globalny i europejski, jak i dane dotyczące temperatur oraz opadów w naszym kraju.

Reklama Reklama

Rekordowo ciepłe lato w Europie. Polska wyjątkiem

Tegoroczny sezon letni – okres trwający od czerwca do sierpnia – zapisał się jako trzecie najcieplejsze borealne lato na świecie od początku pomiarów – wynika z danych Zakładu Meteorologii i Klimatologii IMGW-PIB. Jak wskazują eksperci, globalna średnia temperatura była wyższa o 0,47°C w stosunku do normy z lat 1991–2020.

Bardzo ciepłe lato odnotowano także w Europie – średnio o 0,90 stopnia powyżej normy. To – jak wskazują badacze – czwarty najcieplejszy sezon na kontynencie w historii pomiarów. „Temperatury w okresie borealnym były wyższe od średniej z lat 1991–2020 na prawie całym kontynencie, z wyjątkiem niektórych części Europy Wschodniej” – czytamy. Szczególnie wysokie temperatury odnotowano w Wielkiej Brytanii i Irlandii, które doświadczyły najcieplejszego lata w historii pomiarów. Hiszpania doświadczyła zaś jednego z dwóch najcieplejszych lat, a we Francji był to trzeci najcieplejszy sezon. Jak na ich tle wypadła Polska?