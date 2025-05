Co nie znaczy też, że szukamy jakichś pretekstów, by nie segregować. Respondenci badania wydają się czuć stosunkowo silnie zmotywowani do działania. Aż 57 proc. kieruje się troską o środowisko naturalne (można się tylko domyślać, że wpływa na tę troskę również cały dyskurs o zmianach klimatycznych), 44 proc. chce minimalizować strumień odpadów, lądujących na wysypiskach, 36 proc. przekonuje, że bioodpady wśród wszystkich innych odpadów da się z powodzeniem ponownie wykorzystać. Oczywiście, dla 32 proc. segregacja jest po prostu działaniem, do którego zobowiązuja przepisy.

Inna sprawa, że respondenci rzadko dostrzegają w swoim otoczeniu kampanie informacyjne, podkreślające atuty segregowania czy segregowania „bio”. Można się spierać, czy to kwestia braku takich kampanii, czy też tego, że zwykliśmy te komunikaty ignorować. Z badania wynika jednak, że proste, praktyczne argumenty – możliwość uzyskania nawozu i energii, niższe rachunki za zagospodarowanie odpadów (a może i za energię), szansa na zadbanie w prosty sposób o środowisko naturalne i nasze otoczenie – trafiają do olbrzymiej większości (od 60 do 80 proc.) badanych. Autorzy badania rekomendują też liczne proste działania: ujednolicenie zasad segregacji w całej Polsce, udostępnianie niedużych pojemników lub worków na „bio”, częstszy odbiór tej frakcji, umieszczenie stosownych informacji w miejscu wyrzucania odpadów.

Dekalog dobrych nawyków

Jeśli przyjąć, że nasza codzienność składa się z małych – często nawet nieuświadomionych – rytuałów, to trzeba byłoby też przyznać, że kiedyś wszystko było proste: co stawało się zbędne w gospodarstwie domowym, w milionach gospodarstw domowych lądowało w koszu pod zlewem. Pojemnik opróżniano, gdy się napełnił, lub gdy śmieci organiczne zaczynały wydzielać mało przyjemną woń. W dużej mierze zachowaliśmy ten model: najpowszechniej spotyka się pojemnik (kiedyś były to wszak wiadra) z rozłożonym workiem. Codziennie opróżnia go co czwarte gospodarstwo domowe, „kilka razy w tygodniu” – kolejne 45 proc. Z reguły wychodząc do pracy, sklepu czy na spacer z psem lub dziećmi.

Przy czym warto pamiętać, że dla „bio” powinniśmy wybierać worek biodegradowalny lub papierowy, bo plastikowy powoduje zanieczyszczenie frakcji. Technologia pozwalająca rozdzielić „bio” od plastiku jest dostępna tylko w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie oraz częściowo Łodzi.

Dziś życie zdecydowanie się skomplikowało. Jedni próbują utrzymać system pojemników po zlewem, inni rozstawiają je po kuchni, część zostawia niektóre frakcje na blacie, chowa do szafki, albo wynosi na balkon (w badaniu nie ma o tym słowa, ale możemy śmiało też przyjąć, że część mieszkańców miast próbuje dokarmiać frakcją bio zwierzątka w parkach czy na skwerach). Przykładowo, blat wybiera 8 proc. respondentów, a balkon – 7 proc. Tak jak nie mamy szeroko rozpowszechnionego patentu na przechowywanie, tak nie mamy go na samą segregację: bezwzględnie segreguje jedynie 59 proc. respondentów, kolejne 27 proc. – „przy większym gotowaniu”.