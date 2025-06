Materiał przygotowany we współpracy z Bioodpady.pl

120 000 tysięcy ton – taką górę odpadów wytwarzaliśmy w Polsce już trzy lata temu. W tym 11 proc. – około 13 590 tys. ton – stanowiły odpady komunalne, co daje 374 kg na mieszkańca. Per capita to wciąż mniej niż statystyczny Europejczyk, za to problemów z efektywnym wykorzystaniem ich potencjału gospodarczego mieliśmy znacznie więcej. Dotyczy to w szczególności bioodpadów, których wytwarzamy w ciągu roku 113 kg „na głowę”.

Przy czym resztki żywności – nie tylko to, co nadaje się do spożycia, ale też obierki, łupiny itp. – to tylko jeden ze strumieni wpadających do wielkiej rzeki bioodpadów. Przecież olbrzymie ich ilości powstają na terenach zielonych – ogrodach i parkach chociażby – a także w rolnictwie, sadownictwie, na targowiskach i w przemyśle spożywczym. W oparciu o te strumienie „zielonego” – w przenośni, ale i dosłownie – surowca powstaje wielkie bogactwo, z którego istnienia nie zdajemy sobie sprawy.

Zamienić odpady w złotówki

Czy raczej: mogłoby powstawać, gdyż według raportu „Zmieszani w kwestii bioodpadów”, zaledwie 45 proc. z grona ankietowanych osób zdaje sobie sprawę, że powinno obligatoryjnie oddzielać tę frakcję, a wiele z tych, którzy deklarują, że to robią – separuje odpady „bio” czasami, zaś innym zdarza się wrzucać „bio” do mieszanych.

Tymczasem jest wiele mechanizmów, które pozwalałyby nam bezpośrednio lub pośrednio skorzystać z potencjału, jaki tworzą m.in. resztki żywności z naszych kuchni czy odpady ogrodowe. Oczywiste są korzyści z posiadania kompostownika – od jego pozytywnego wpływu na glebę w naszym ogrodzie, aż po lokalne obniżki opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Ale też frakcja ta może stać się dla gmin cennym surowcem, tak jak bywają nim odpady z tworzyw sztucznych lub szkła. W instalacjach fermantacyjnych – do których jeszcze poniżej wrócimy – powstają m.in. biogaz lub nawozy, dla których bioodpady są surowcem wyjściowym. A z nich finalnie powstaje energia elektryczna i cieplna, której koszt wytworzenia może być konkurencyjny w porównaniu z tradycyjnymi źródłami energii. I oczywiście, bioodpady można też spalić.

Ciekawy przykład można znaleźć np. w wynikach badań podawanych przez Emilię Den Boer z Politechniki Warszawskiej. Ekspertka podzieliła rozmaite strumienie bioodpadów – zielone, kuchenne domowe i te z gastronomii – pod względem m.in. ich potencjału produkcji biogazu oraz metanu. Najlepiej wypadają tu odpady z restauracji, w przypadku których średnia zawartość metanu wynosi 70 proc. Wskaźnik jest mniejszy w przypadku domowych odpadów kuchennych (67 proc.) i najniższy w przypadku odpadów zielonych (64 proc.). Różnice są jeszcze bardziej uderzające w kategorii „produkcja biogazu”: dla gastronomii to ok. 237 dm sześc./kg, dla odpadów domowych – ok. 178 dm sześc./kg, a dla zielonych – ok. 88 dm sześc./kg.

Postawić na fermentację

Eksperci z branży, próbując nakreślić hierarchię postępowania z bioodpadami, w pierwszej kolejności wskazują fermentację, potem kompostowanie, wreszcie spalanie i – na końcu – składowanie. Odpowiada to też najważniejszym sposobom wykorzystania efektów tych procesów: zagospodarowując odpady, produkujemy paliwa i produkty na bazie biogazu, ciekłe lub stałe nawozy, a wreszcie energię elektryczną i cieplną, która powstaje na bazie otrzymanego paliwa lub w bezpośrednim spalaniu zebranych bioodpadów.

W oparciu o bioodpady komunalne działa już wiele biogazowni czy zakładów spalania biomasy, a także pierwsze instalacje fermentacji oparte na bioopadach. Wykorzystuje się przy tym około 200 tys. ton surowca pochodzącego z wyselekcjonowanej frakcji „bio”, a także ze strumienia odpadów zmieszanych. Żebyśmy jednak zauważyli pozytywny wpływ nowych technologii i modeli użytkowania bioodpadów potrzeba znacznie więcej – rozbudowy sieci lokalnych średnich instalacji fermentacji, ułatwiania procesu inwestycyjnego oraz procedur przyłączania takich instalacji do sieci elektroenergetycznej i gazowej czy dopuszczania produktów z bioodpadów do obrotu.

Dziś wciąż trudno mówić o wykorzystywaniu potencjału, jaki kryje się w tej frakcji. Jak podaje dr inż. Beata Waszczyłko-Miłkowska, zaledwie 1 proc. bioodpadów zebranych selektywnie zagospodarowano w instalacjach do fermentacji. Za to w kompostowniach odsetek ten wynosił już 56 proc. Kolejne 25 proc. trafiło do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), gdzie – m.in. poprzez przesiewanie, sortowanie, rozdrabnianie – uzyskuje się frakcje ulegające biodegradacji, tak by jak największa ilość surowca nadawała się do ponownego przetworzenia.

Wykorzystać do ostatniego źdźbła

Koniec końców, dyskusja o wytwarzaniu i wykorzystywaniu bioodpadów musi też zahaczyć o jeden z największych problemów współczesnej cywilizacji: marnowanie żywności. Szacuje się, że do kosza może trafiać w Polsce 5 mln ton żywności. 60 proc. z tego powstaje w gospodarstwach domowych, po 15 proc. – w produkcji i przetwórstwie. W handlu powstaje 7 proc. strat, w gastronomii – 1 proc.

Dlatego też amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska postuluje, by przede wszystkim produkować żywność racjonalnie (czytaj: ograniczać produkcję, jeśli przynosi ona znaczne nadwyżki), następnie kierować wyprodukowaną żywność w miejsca i do osób, które głodują. Następnym szczeblem tej hierarchii jest karmienie taką żywnością zwierząt.

Po tych naturalnych, wynikających z humanitaryzmu, działaniach przychodzi kolej na zastosowania przemysłowe: produkcja paliw i surowców, przygotowanie do odzyskania energii. W dalszej kolejności jest kompostowanie – rozumiane też jako produkcja bogatych w składniki naturalnych nawozów. I wreszcie, na końcu, składowanie na wysypiskach.

Najważniejszym jednak działaniem – pozostającym poza wszelkimi hierarchiami – jest zmiana myślenia. Czas, żebyśmy przestali widzieć w bioodpadach niestetyczny, zbędny składnik otoczenia, który jak najszybciej trzeba usunąć z widoku, nie dbając za bardzo o to, co się z nim dalej zdarzy (bo cóż może zdarzyć się z ogryzkiem jabłka lub ziemniacznymi obierkami?). Potrzebujemy bioodpadów i możemy na nich skorzystać. Pamiętajmy o tym.

Anna Pudełko dyrektor ds. rozwoju Bioodpady.pl

Bioodpady są niedocenianą frakcją o ogromnym, wciąż niewykorzystanym potencjale. Dziś stoimy przed szansą, by z odpadów organicznych – często traktowanych jako problem estetyczny i logistyczny – uczynić strategiczny surowiec dla gospodarki obiegu zamkniętego. Aby jednak wizja ta mogła się zmaterializować, potrzebujemy kilku kluczowych zmian systemowych.

Wprowadzenie realnych norm dotyczących czystości dla produktów nawozowych, powstałych z bioodpadów, zwłaszcza poziomu zanieczyszczeń fizycznych (plastiku, szkła, metali), nie tylko zwiększy bezpieczeństwo środowiskowe i rolnicze, ale także wpłynie na jakość podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wymusi wybór technologii, które będą skutecznie oddzielać odpady niepożądane i pozwolą na produkcję wartościowych produktów końcowych: nawozów organicznych, energii elektrycznej i cieplnej. To moment, w którym rynek musi postawić na jakość w kontekście modeli technologicznych. Nie ma już miejsca na „pozorne” ekologiczne rozwiązania.

Warto w tym kontekście zaznaczyć, że obecnie jedyną instalacją w Polsce, która w sposób systematyczny prowadzi kontrolę czystości bioodpadów po ich mechanicznym podczyszczaniu – jeszcze przed skierowaniem do procesu fermentacji – jest zakład zlokalizowany w Józefowie pod Warszawą, należący do firmy Bioodpady.pl, w której na co dzień pracuję. Jestem dumna, że wdrożyliśmy rygorystyczne normy jakości biopulpy, czyli rozdrobnionych i oczyszczonych odpadów kuchennych, przygotowanych do procesu fermentacji, mimo że tak wysoki standard nie jest obecnie wymagany przepisami prawa.

Mam głęboką nadzieję, że tego typu dobre praktyki staną się w przyszłości normą we wszystkich instalacjach zajmujących się zagospodarowaniem bioodpadów. To by kazało zająć się tematem worków i torebek foliowych w bioodpadach, z którymi tradycyjne technologie sobie nie radzą, ale ze względu na środowisko uważam, że warto podjąć to wyzwanie, tym bardziej że są już rozwiązania, które pozwalają na ich wydzielanie.

Najbardziej efektywnym i kompleksowym obecnie sposobem zagospodarowania odpadów kuchennych jest ich przetwarzanie w procesie fermentacji beztlenowej. W porównaniu do kompostowania, fermentacja nie tylko umożliwia uzyskanie pełnowartościowego nawozu organicznego, bogatego w składniki odżywcze i korzystnego dla gleby, ale dodatkowo pozwala na odzyskanie znacznej ilości energii w postaci biogazu – mieszanki metanu i dwutlenku węgla, która może być wykorzystywana do produkcji ciepła i energii elektrycznej. Dzięki temu rozwiązaniu odpady kuchenne nie są jedynie neutralizowane, lecz stają się pełnoprawnym surowcem energetycznym, zasilającym lokalne systemy energetyki odnawialnej. W szerszej skali przekłada się to na wzrost udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, poprawę bilansu energetycznego gmin oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

I choć dyskusja wokół bioodpadów skupia się głównie na technologiach ich zagospodarowania, nie możemy zapominać o tym, co najważniejsze – ograniczaniu ich powstawania, co zostało poruszone w artykule powyżej. To właśnie ten etap – racjonalne gospodarowanie żywnością, planowanie zakupów, unikanie marnowania jedzenia – powinien być naszym priorytetem. Dopiero kiedy odpad już powstanie, kluczowa staje się odpowiednia segregacja i skierowanie do instalacji, które rzeczywiście potrafią odzyskać z niego wartość.

Ale żeby to wszystko mogło się zadziać, nie można zapomnieć o odpowiedniej edukacji opartej na rozwijaniu poczucia sensu, że zbiórka bioodpadów faktycznie daje wymierne korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Obecnie wciąż zbyt wiele osób nie wie, jak prawidłowo segregować odpady bio – a wrzucając je do pojemnika na zmieszane tracimy cały ich potencjał energetyczny oraz nawozowy.

Wierzę, że konsekwentnie prowadzone kampanie edukacyjne mają realną moc, by zmienić sposób, w jaki postrzegamy bioodpady – z uciążliwego „śmiecia” w zasób o ogromnym potencjale. Jeśli zaczniemy traktować je z należytą uwagą i odpowiedzialnością, skorzystają na tym wszyscy: środowisko, budżety, a przede wszystkim przyszłe pokolenia.

