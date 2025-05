Bioodpady to wyzwanie dla Europy. Ambicje nie idą w parze z realizacją

Możliwymi rozwiązaniami mogą być w tym przypadku rozszerzenie mechanizmów wsparcia UE w celu współfinansowania infrastruktury odpadów biologicznych, zapewnienie pomocy technicznej w celu dzielenia się modelami i wiedzą dotyczącą procesów zbierania i przetwarzania odpadów. Na szczeblu lokalnym istotne jest zaangażowanie gmin i obywateli. Można to zrobić poprzez zachęcanie samorządów lokalnych do przyjmowania programów selektywnej zbiórki w celu zachęcenia do właściwego sortowania, poprzez wspieranie kampanii na rzecz świadomości społecznej, zwłaszcza w krajach o niskim poziomie wiedzy ekologicznej, a także poprzez oferowanie uznania i nagród dla miast i regionów o wysokich osiągnięciach.

A co poszczególne kraje mogą zrobić, aby poprawić zarządzanie bioodpadami?

Dyrektywy i strategie na poziomie UE stanowią ramy, ale klucze do faktycznego wdrożenia mają państwa członkowskie. Rządy krajowe — wraz z regionami i gminami — są odpowiedzialne za tworzenie warunków prawnych, finansowych i operacyjnych, które określają, jak skutecznie odpady biologiczne są zbierane, przetwarzane i waloryzowane. Aby lepiej zarządzać odpadami biologicznymi i zapewnić im silniejsze wsparcie i impuls, państwa członkowskie powinny wprowadzić do prawa krajowego obowiązkowe wymogi dotyczące selektywnej zbiórki, mające zastosowanie do wszystkich gmin i głównych producentów odpadów biologicznych, ustanowić normy techniczne i wytyczne dotyczące pojemników na odpady, częstotliwości, komunikacji i kontroli zanieczyszczeń, oferować gminom wsparcie finansowe, szkolenia i pomoc techniczną w celu projektowania skutecznych schematów i promowania modeli zbiórki, które są lepsze pod względem uczestnictwa i jakości. Aby zwiększyć zrozumienie i uczestnictwo obywateli, można podjąć pewne działania, już wdrożone w niektórych państwach członkowskich, takie jak ogólnokrajowe kampanie edukacyjne na temat tego, jak i dlaczego należy sortować bioodpady, zestawy narzędzi komunikacyjnych i szkolenia zawodowe wspierające gminy, kampanie zachęcające szkoły, budynki publiczne i sprzedawców żywności do modelowania najlepszych praktyk. Aby wspierać rozwój rynku kompostu, przefermentowanego materiału i biogazu, konieczne byłoby natomiast stworzenie krajowych systemów zapewniania jakości dla kompostu i przefermentowanego materiału w celu zwiększenia zaufania wśród rolników i zarządców gruntów, promowanie stosowania kompostu poprzez dotacje rolno-środowiskowe, programy dotyczące zdrowia gleby lub zielone zamówienia publiczne, ustanowienie systemów zielonego etykietowania lub certyfikacji dla produktów pochodzących z bioodpadów i wreszcie zapewnienie stabilnych zachęt do wtryskiwania biometanu do sieci gazowych lub jego stosowania jako paliwa transportowego, zgodnie z polityką energetyczną UE.