Reklama

Naukowcy przewiercili dno Atlantyku. Wielki rezerwuar słodkiej wody pod oceanem

Zakończona niedawno trzymiesięczna ekspedycja badawcza u wybrzeży północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych potwierdziła przełomowe ustalenia. Pod dnem Oceanu Atlantyckiego naukowcy znaleźli ogromne zasoby słodkiej wody. Czy uda się je wykorzystać?

Publikacja: 19.09.2025 14:07

Pod dnem Oceanu Atlantyckiego naukowcy odkryli zasoby słodkiej wody.

Pod dnem Oceanu Atlantyckiego naukowcy odkryli zasoby słodkiej wody.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób naukowcy dokonali odkrycia zasobów słodkiej wody pod dnem Atlantyku?
  • Dlaczego odkrycie naukowców może mieć znaczenie dla całego świata?
  • Jakie są potencjalne źródła pochodzenia wody pitnej znalezionej pod dnem oceanu?

Naukowcy spędzili trzy miesiące na statku ekspedycyjnym w poszukiwaniu słodkiej wody pod dnem Oceanu Atlantyckiego.  Przy użyciu maszyn stosowanych zwykle do wydobywania ropy, dotarli do ogromnego zbiornika wody, z którego pobrali próbki do badań. 

W poszukiwaniu wody pod Atlantykiem. Niezwykła ekspedycja naukowców

Jak podaje serwis CNN, odkrycie, którego dokonali naukowcy u wybrzeży Stanów Zjednoczonych może mieć znaczenie dla całego świata. Odnalezienie ukrytego pod dnem Oceanu Atlantyckiego zbiornika słodkiej wody może być niezwykle istotne w czasach zmian klimatycznych, które pociągają za sobą choćby coraz częstsze susze.

Czytaj więcej

Największym trucicielem, jeśli chodzi o jakość powietrza w polskich miastach, wciąż są przestarzałe
Smog
Polacy nie rozumieją, czym jest smog. Nowe badanie pokazuje niski stan wiedzy

Statek ekspedycyjny wyposażony w platformę wiertniczą z międzynarodowym zespołem naukowców na pokładzie wypłynął w maju tego roku ze Stanów Zjednoczonych. Przez trzy miesiące dokonywano odwiertów w dnie oceanu w różnych miejscach po czym pobierano z nich osady i próbki wody.

Reklama
Reklama

Okazało się, że zawartość soli w badanej wodzie jest znacznie niższa niż w przypadku wody morskiej. Była na podobnym poziomie, jak w przypadku wody pitnej. Próbki zostały następnie przesłane do badań laboratoryjnych.

Słodka woda pod Atlantykiem. Skąd badacze wiedzieli, gdzie jej szukać?

Fakt istnienia słodkiej wody pod Atlantykiem był naukowcom znany od lat. Dotąd jej obecność pozostawała jednak niezbadana. Już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ekspedycje naukowe i wydobywcze natrafiały na słodką wodę podczas wykonywania odwiertów.

W 2019 roku naukowcy z Woods Hole Oceanographic Institution i Columbia University przeprowadzili badania za pomocą fal elektromagnetycznych. Potwierdziły one obecność gigantycznego pasa wody pod dnem oceanu, który rozciąga się wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

„Wydaje się, że jest to największy tego typu zbiornik odkryty do tej pory” – podkreślali wówczas naukowcy.

Ustalenia te zrodziły wiele pytań: skąd wzięła się woda pod dnem oceanu, ile ma lat, czy zasoby te są uzupełniane i przede wszystkim – czy mamy do czynienia z wodą zdatną do picia? Odpowiedzi szukali naukowcy podczas zakończonej właśnie ekspedycji.

Reklama
Reklama

Zbiodnik pod dnem Atlantyku. „Może mieć 20000 lat”

Dzięki pobranym przez naukowców próbkom już wkrótce poznamy odpowiedzi na część pytań. Na inne trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Badania laboratoryjne dadzą odpowiedź, jakie drobnoustroje zawiera woda. Pozwoli to ustalić czy odkryte zasoby wody mogą być w przyszłości potencjalnie zdatne do picia.

Naukowcy chcą się dowiedzieć również z jakiego okresu pochodzi woda. "Może mieć 200 lat, może mieć 20 000 lat" - powiedział kierownik ekspedycji, profesor geofizyki Brandon Dugan z Colorado School of Mines, cytowany przez CNN.

Testy pozwolą także określić pochodzenie i wiek wody. Według naukowców mogła ona pochodzić z topniejącego lodowca lub z opadów deszczu.

„Sądzimy, że słodka woda dotarła tam tysiące lat temu, kiedy poziom morza był znacznie niższy, a szelf kontynentalny był odsłonięty” – powiedziała profesor nauk o Ziemi oraz inżynierii lądowej i środowiskowej Holly Michael z Uniwersytetu Delaware, która uczestniczyła w ekspedycji.

Wydobycie wody spod dna oceanu: wyzwanie dla inżynierów

Jak twierdzą naukowcy, ze względu na duży ciężar wody, jej wydobycie i transport na brzeg może być energochłonne i kosztowne. Dodają jednak, że może w tym pomóc energia wiatrowa. Wyzwaniem może być również zapewnienie warunków, by słodka woda nie została zanieczyszczona przez słoną wodę znajdującą się nad i pod nią.

Czerpanie z wód gruntowych pod oceanem „będzie kosztowne i nie jest to nieskończone źródło” – uważa prof. Holly Michael. „Ochrona zasobów wody pitnej, którymi dysponujemy na lądzie, jest nadal najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinniśmy szukać alternatywnych opcji, dlatego prowadzimy takie badania” – dodaje naukowczyni.

Reklama
Reklama

Szef ekspedycji, prof. Brandon Dugan, ocenia, że wykorzystanie zasobów znajdujących się pod dnem Atlantyku może stać się realne w ciągu około 10 lat.

Jak oceniają eksperci, odkryte zasoby słodkiej wody wydają się ogromne. Budzi to nadzieje, że mogą one w przyszłości złagodzić niedobory wody i być alternatywą dla takich rozwiązań jak odsalanie wody.

„Być może te zbiornik jest na tyle duży, że dzięki niemu będzie można zaopatrywać w wodę pitną metropolię wielkości Nowego Jorku przez setki lat” – powiedział CNN Eric Attias, adiunkt w Jackson School of Geosciences University of Texas w Austin.

Ujawniony przez naukowców ogromny zbiornik wodny u wybrzeży USA jest prawdopodobnie jednym z wielu ukrytych pod oceanami źródeł słodkiej wody na świecie. „Istnieje wiele dowodów przemawiających za tym, że na każdym kontynencie znajdują się przybrzeżne rezerwuary słodkiej wody” – mówi prof. Brandon Dugan.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ocean Atlantycki Klimat Badania naukowe woda

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób naukowcy dokonali odkrycia zasobów słodkiej wody pod dnem Atlantyku?
  • Dlaczego odkrycie naukowców może mieć znaczenie dla całego świata?
  • Jakie są potencjalne źródła pochodzenia wody pitnej znalezionej pod dnem oceanu?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Naukowcy spędzili trzy miesiące na statku ekspedycyjnym w poszukiwaniu słodkiej wody pod dnem Oceanu Atlantyckiego.  Przy użyciu maszyn stosowanych zwykle do wydobywania ropy, dotarli do ogromnego zbiornika wody, z którego pobrali próbki do badań. 

W poszukiwaniu wody pod Atlantykiem. Niezwykła ekspedycja naukowców

Pozostało jeszcze 94% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Eksperci oceniają, że przyjazd jednej osoby na Antarktydę generuje ok 5 ton CO2.
Oceany i lodowce
Antarktyda zadeptywana przez turystów. Rośnie zagrożenie dla kontynentu
Zdjęcie satelitarne NASA przedstawiającę górę lodową A23a.
Oceany i lodowce
Największa góra lodowa świata się rozpada. Wkrótce może przestać istnieć
Blisko jedna trzecia mieszkańców Tuvalu, wyspiarskiego kraju na Pacyfiku, stara się o specjalne wizy
Oceany i lodowce
Czy państwo może istnieć bez terytorium? Eksperci: w czasach zmian klimatu – tak
Eksperci WMO zwrócili uwagę między innymi na rekordowe powodzie w Malezji w 2024 roku.
Oceany i lodowce
Rekordowa fala upałów uderzyła w oceany. Eksperci zaskoczeni skalą zjawiska
Jeśli średnia temperatura globalna wzrośnie o 2,7 stopnia Celsjusza, zniknąć może aż 75 proc. lodowc
Oceany i lodowce
Bliska połowa lodowców na świecie zniknie. „Nie jest za późno, by działać”
Reklama
Reklama
e-Wydanie