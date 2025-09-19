Aktualizacja: 19.09.2025 19:53 Publikacja: 19.09.2025 14:07
Pod dnem Oceanu Atlantyckiego naukowcy odkryli zasoby słodkiej wody.
Foto: Adobe Stock
Naukowcy spędzili trzy miesiące na statku ekspedycyjnym w poszukiwaniu słodkiej wody pod dnem Oceanu Atlantyckiego. Przy użyciu maszyn stosowanych zwykle do wydobywania ropy, dotarli do ogromnego zbiornika wody, z którego pobrali próbki do badań.
Jak podaje serwis CNN, odkrycie, którego dokonali naukowcy u wybrzeży Stanów Zjednoczonych może mieć znaczenie dla całego świata. Odnalezienie ukrytego pod dnem Oceanu Atlantyckiego zbiornika słodkiej wody może być niezwykle istotne w czasach zmian klimatycznych, które pociągają za sobą choćby coraz częstsze susze.
Czytaj więcej
40 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie – ta liczba pojawia się w opublikowanym właśnie raporcie...
Statek ekspedycyjny wyposażony w platformę wiertniczą z międzynarodowym zespołem naukowców na pokładzie wypłynął w maju tego roku ze Stanów Zjednoczonych. Przez trzy miesiące dokonywano odwiertów w dnie oceanu w różnych miejscach po czym pobierano z nich osady i próbki wody.
Okazało się, że zawartość soli w badanej wodzie jest znacznie niższa niż w przypadku wody morskiej. Była na podobnym poziomie, jak w przypadku wody pitnej. Próbki zostały następnie przesłane do badań laboratoryjnych.
Fakt istnienia słodkiej wody pod Atlantykiem był naukowcom znany od lat. Dotąd jej obecność pozostawała jednak niezbadana. Już w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ekspedycje naukowe i wydobywcze natrafiały na słodką wodę podczas wykonywania odwiertów.
W 2019 roku naukowcy z Woods Hole Oceanographic Institution i Columbia University przeprowadzili badania za pomocą fal elektromagnetycznych. Potwierdziły one obecność gigantycznego pasa wody pod dnem oceanu, który rozciąga się wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.
„Wydaje się, że jest to największy tego typu zbiornik odkryty do tej pory” – podkreślali wówczas naukowcy.
Ustalenia te zrodziły wiele pytań: skąd wzięła się woda pod dnem oceanu, ile ma lat, czy zasoby te są uzupełniane i przede wszystkim – czy mamy do czynienia z wodą zdatną do picia? Odpowiedzi szukali naukowcy podczas zakończonej właśnie ekspedycji.
Dzięki pobranym przez naukowców próbkom już wkrótce poznamy odpowiedzi na część pytań. Na inne trzeba będzie poczekać nieco dłużej. Badania laboratoryjne dadzą odpowiedź, jakie drobnoustroje zawiera woda. Pozwoli to ustalić czy odkryte zasoby wody mogą być w przyszłości potencjalnie zdatne do picia.
Naukowcy chcą się dowiedzieć również z jakiego okresu pochodzi woda. "Może mieć 200 lat, może mieć 20 000 lat" - powiedział kierownik ekspedycji, profesor geofizyki Brandon Dugan z Colorado School of Mines, cytowany przez CNN.
Testy pozwolą także określić pochodzenie i wiek wody. Według naukowców mogła ona pochodzić z topniejącego lodowca lub z opadów deszczu.
„Sądzimy, że słodka woda dotarła tam tysiące lat temu, kiedy poziom morza był znacznie niższy, a szelf kontynentalny był odsłonięty” – powiedziała profesor nauk o Ziemi oraz inżynierii lądowej i środowiskowej Holly Michael z Uniwersytetu Delaware, która uczestniczyła w ekspedycji.
Jak twierdzą naukowcy, ze względu na duży ciężar wody, jej wydobycie i transport na brzeg może być energochłonne i kosztowne. Dodają jednak, że może w tym pomóc energia wiatrowa. Wyzwaniem może być również zapewnienie warunków, by słodka woda nie została zanieczyszczona przez słoną wodę znajdującą się nad i pod nią.
Czerpanie z wód gruntowych pod oceanem „będzie kosztowne i nie jest to nieskończone źródło” – uważa prof. Holly Michael. „Ochrona zasobów wody pitnej, którymi dysponujemy na lądzie, jest nadal najlepszą rzeczą, którą możemy zrobić. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinniśmy szukać alternatywnych opcji, dlatego prowadzimy takie badania” – dodaje naukowczyni.
Szef ekspedycji, prof. Brandon Dugan, ocenia, że wykorzystanie zasobów znajdujących się pod dnem Atlantyku może stać się realne w ciągu około 10 lat.
Jak oceniają eksperci, odkryte zasoby słodkiej wody wydają się ogromne. Budzi to nadzieje, że mogą one w przyszłości złagodzić niedobory wody i być alternatywą dla takich rozwiązań jak odsalanie wody.
„Być może te zbiornik jest na tyle duży, że dzięki niemu będzie można zaopatrywać w wodę pitną metropolię wielkości Nowego Jorku przez setki lat” – powiedział CNN Eric Attias, adiunkt w Jackson School of Geosciences University of Texas w Austin.
Ujawniony przez naukowców ogromny zbiornik wodny u wybrzeży USA jest prawdopodobnie jednym z wielu ukrytych pod oceanami źródeł słodkiej wody na świecie. „Istnieje wiele dowodów przemawiających za tym, że na każdym kontynencie znajdują się przybrzeżne rezerwuary słodkiej wody” – mówi prof. Brandon Dugan.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Naukowcy spędzili trzy miesiące na statku ekspedycyjnym w poszukiwaniu słodkiej wody pod dnem Oceanu Atlantyckiego. Przy użyciu maszyn stosowanych zwykle do wydobywania ropy, dotarli do ogromnego zbiornika wody, z którego pobrali próbki do badań.
Naukowcy ostrzegają, że wzrost aktywności człowieka na Antarktydzie w ciągu ostatnich czterech dekad doprowadził...
A23a, do niedawna mająca powierzchnię Londynu, straciła tytuł największej góry lodowej na świecie. Zdaniem ekspe...
W obliczu kryzysu klimatycznego i wiążącego się z nim rosnącego poziomu mórz, za jakiś czas cały swoje terytoriu...
Ocieplenie oceanów w 2024 roku uderzyło z bezprecedensową siłą – wskazują eksperci ze Światowej Organizacji Mete...
W wyniku emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania paliw kopalnych 40 procent obecnie istniejących l...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas