Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób naukowcy dokonali odkrycia zasobów słodkiej wody pod dnem Atlantyku?

Dlaczego odkrycie naukowców może mieć znaczenie dla całego świata?

Jakie są potencjalne źródła pochodzenia wody pitnej znalezionej pod dnem oceanu?

Naukowcy spędzili trzy miesiące na statku ekspedycyjnym w poszukiwaniu słodkiej wody pod dnem Oceanu Atlantyckiego. Przy użyciu maszyn stosowanych zwykle do wydobywania ropy, dotarli do ogromnego zbiornika wody, z którego pobrali próbki do badań.

W poszukiwaniu wody pod Atlantykiem. Niezwykła ekspedycja naukowców

Jak podaje serwis CNN, odkrycie, którego dokonali naukowcy u wybrzeży Stanów Zjednoczonych może mieć znaczenie dla całego świata. Odnalezienie ukrytego pod dnem Oceanu Atlantyckiego zbiornika słodkiej wody może być niezwykle istotne w czasach zmian klimatycznych, które pociągają za sobą choćby coraz częstsze susze.

Statek ekspedycyjny wyposażony w platformę wiertniczą z międzynarodowym zespołem naukowców na pokładzie wypłynął w maju tego roku ze Stanów Zjednoczonych. Przez trzy miesiące dokonywano odwiertów w dnie oceanu w różnych miejscach po czym pobierano z nich osady i próbki wody.