Szacuje się, że morza i oceany pochłonęły około 30 proc. dwutlenku węgla uwolnionego do atmosfery w wyniku spalania ropy, gazu i węgla – tak wynika z raportu badaczy z PIK. Naukowcy podkreślają przy tym, że zmiana pH wody wpływa na zdolność organizmów – takich jak koralowce, skorupiaki czy niektóre formy planktonu – do tworzenia muszli i szkieletów.

Badacze wskazali, że – częściowo dzięki lepszym danym i nowym obliczeniom – w ostatnim roku odnotowano dalszy wzrost zakwaszenia. Eksperci podkreślają, że już teraz istnieją dowody na uszkodzenia muszli, zwłaszcza u zwierząt morskich w regionach polarnych i przybrzeżnych. „To, co widzimy w danych, nie jest już abstrakcją. Pojawia się w otaczającym nas świecie tu i teraz” – zaznaczyła Levke Caesar z Instytutu Badań nad Skutkami Klimatu w Poczdamie (PIK)

Czym są „granice planetarne”?

Według raportu przekroczone zostały już między innymi „granice planetarne” dotyczące zmian klimatycznych, utraty bioróżnorodności, wylesiania, wyczerpywania zasobów słodkiej wody, nadmiernego stosowania nawozów rolniczych, a także emisji sztucznych chemikaliów i plastiku do środowiska. Wszystkie te obszary – jak wskazują naukowcy – „wykazują tendencje wzrostu, co sugeruje dalsze pogorszenie i destabilizację zdrowia planety w najbliższej przyszłości”.

Destrukcyjne i zanieczyszczające działania człowieka – w szczególności spalanie paliw kopalnych – pogłębiają te procesy i coraz silniej na siebie oddziałują. „Oddalamy się coraz bardziej od bezpiecznej przestrzeni funkcjonowania, ryzykując destabilizację naszej planety, a zagrożenie rośnie z roku na rok” – zaznaczają badacze.

Jedynymi „granicami planetarnymi”, które obecnie nie są przekroczone oraz nie pogorszył się ich stan, to zubożenie warstwy ozonowej – pozostaje ono bowiem na stabilnym poziomie. Sytuacja dobrze wygląda także w przypadku obecności aerozoli w atmosferze. Ale to zbyt mało, by mówić o bezpieczeństwie planety – przekonują naukowcy.