Aby ocenić potencjalny wpływ wzrostu temperatury o 1,5 stopnia Celsjusza na pokrywę lodową Grenlandii i Antarktydy, brytyjscy i amerykańscy badacze przeanalizowali wiele dowodów. Połączyli dane z poprzednich ciepłych okresów w historii Ziemi – podobnych do obecnych lub nieco cieplejszych – z pomiarami ilości lodu traconego przy obecnym poziomie ocieplenia oraz z prognozami dotyczącymi ilości lodu traconego przy różnych poziomach ocieplenia w ciągu najbliższych kilku stuleci.

– Dane uzyskane z poprzednich ciepłych okresów sugerują, że można spodziewać się wzrostu poziomu morza o kilka metrów lub więcej, gdy średnia globalna temperatura osiągnie co najmniej 1,5 stopnia Celsjusza. Co więcej, dane te każą również sądzić, że im dłużej utrzymują się wysokie temperatury, tym większy jest ich wpływ na topnienie lodu i wynikający z tego wzrost poziomu mórz – zaznaczyła współautorka badań, profesor Andrea Dutton z University of Wisconsin-Madison w Stanach Zjednoczonych, cytowana przez serwis EurekAlert!.

Skutki wzrostu średniej temperatury na świecie: miliony ludzi stracą dach nad głową?

Ocieplenie na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza może, zdaniem naukowców, doprowadzić w ciągu najbliższych stuleci do wzrostu poziomu mórz o kilka metrów na skutek topnienia pokrywy lodowej Grenlandii i Antarktydy. To natomiast w efekcie spowodować może konieczność masowych przesiedleń setek milionów ludzi – mieszkańców wybrzeży i wysp. W odległości mniejszej niż metr od poziomu morza żyje obecnie ok. 230 mln ludzi – podają naukowcy.

– Ograniczenie ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza byłoby dużym osiągnięciem i na tym powinniśmy się skupić. Jednak nawet jeśli cel ten zostanie osiągnięty lub tylko tymczasowo przekroczony, ludzie muszą mieć świadomość, że wzrost poziomu mórz prawdopodobnie przyspieszy do tempa, do którego bardzo trudno będzie się przystosować. Tempo podnoszenia się poziomu mórz i oceanów o jeden centymetr rocznie nie jest wykluczone w ciągu życia dzisiejszej młodzieży – podkreślił profesor Chris Stokes cytowany w komunikacie Durham University.

Naukowcy zwracają uwagę na pilną potrzebę dalszych badań, które pomogą dokładniej określić, jakiej wartości nie powinien przekroczyć globalny wzrost temperatury, aby udało się uniknąć gwałtownego wzrostu poziomu mórz. Współautor badań, profesor Rob DeConto z University of Massachusetts Amherst w Stanach Zjednoczonych, przyznaje: „Tereny, które zostaną utracone w wyniku wzrostu poziomu morza z powodu topniejących pokryw lodowych, znikną pod wodę na bardzo długo. Dlatego tak ważne jest przede wszystkim ograniczenie wzrostu temperatury”.